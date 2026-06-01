ファミマ、新型コーヒーマシン全店舗で導入完了 過去最多メニュー数実現＆LLサイズも新登場
【モデルプレス＝2026/06/01】ファミリーマートでは、6月2日までに業界初の新型コーヒーマシンが全国約16,400店舗で導入が完了した。
【写真】ファミマ史上最高のコーヒー登場
ファミリーマートの「FAMIMA CAFE」（※「E」はアキュート・アクセントを付したもの）は、2013年にリニューアルして以来、コーヒー豆や焙煎手法、抽出レシピにこだわり、おいしいコーヒーの提供に取り組んできた。このたび、2025年から進めてきた約7年ぶりとなる新型コーヒーマシンが、全店舗で導入完了。新型コーヒーマシンでは、メニューごとに豆の挽き方が異なる「挽き方調整グラインダ」や、バリスタのハンドドリップを再現した抽出方法を搭載。本格的な“うまさに驚く”コーヒー体験を楽しむことができる。実際に、2025年6月の導入開始から1年間で3億杯を販売するなど、好評を受けている。
今回のコーヒーマシン刷新に伴い、新たにLLサイズを導入。実験的にLLサイズを販売していた店舗では、「FAMIMA CAFÉ」の売り上げが約8％上昇するなど、大容量サイズが好評だった。特に、2026年のトレンド予測で話題となった「デカドリンク」や、長時間かけて楽しむ「ちびだら飲み」の主流化を受け 、大容量のLLサイズを展開することで、さまざまな飲用シーンに対応していく。
カップデザインをモチーフにした限定グッズも展開。カップと連動したデザインにより、日常のファッションやライフスタイルに自然に取り入れられるアイテムとして、ブランドの世界観をより身近に感じることができる。（modelpress編集部）
【商品名】ブレンド
【発売地域】全国
【内容】豆選定、焙煎、抽出、すべてにこだわった豆本来の「甘み」と「コク」の深い仕上がりの一杯。同価格で軽め、濃いめも選ぶことができる。
【商品名】アイスコーヒー
【発売地域】全国
【内容】一口めからしっかり濃厚な味わいで、氷に負けない飲みごたえとすっきりキレのある後味のアイスコーヒー。同価格で軽め、濃いめも選ぶことができる。
【商品名】カフェラテ
【発売地域】全国
【内容】ふわふわ泡が自慢のカフェラテはファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みがおいしさの秘密。同価格でコーヒーリッチ、ミルクリッチも選ぶことができる。
【商品名】アイスカフェラテ
【発売地域】全国
【内容】ふわふわ泡が自慢のカフェラテはファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みがおいしさの秘密。同価格でコーヒーリッチ、ミルクリッチも選ぶことができる。
【商品名】モカブレンド
【発売地域】全国
【内容】希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合し、豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎”を採用。モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられる。フルーティーな味わいに爽やかな酸味を楽しむことができる。
【商品名】アイスモカブレンド
【発売地域】全国
【内容】
希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合。豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎(※)”を採用し、モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられる。フルーティーな味わいに爽やかな酸味を楽しむことができる。
【商品名】タンブラー ファミマカフェ
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】FAMIMA CAFÉのコーヒーカップがそのまま入れられ、保冷・保温効果のあるタンブラーとなっている。（2重構造のステンレス素材）
【商品名】立体ラバーキーホルダー ファミマカフェ
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】コーヒーカップのサイズ感まで再現した、軽くてミニフィギュアのような立体感があるラバータイプのキーホルダーとなっている。
【商品名】メタルキーホルダー ファミマカフェ
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】コーヒーカップのサイズ感まで再現した、重厚感があるメタルタイプのキーホルダーとなっている。
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【写真】ファミマ史上最高のコーヒー登場
◆ファミマ、新型コーヒーマシン導入完了
ファミリーマートの「FAMIMA CAFE」（※「E」はアキュート・アクセントを付したもの）は、2013年にリニューアルして以来、コーヒー豆や焙煎手法、抽出レシピにこだわり、おいしいコーヒーの提供に取り組んできた。このたび、2025年から進めてきた約7年ぶりとなる新型コーヒーマシンが、全店舗で導入完了。新型コーヒーマシンでは、メニューごとに豆の挽き方が異なる「挽き方調整グラインダ」や、バリスタのハンドドリップを再現した抽出方法を搭載。本格的な“うまさに驚く”コーヒー体験を楽しむことができる。実際に、2025年6月の導入開始から1年間で3億杯を販売するなど、好評を受けている。
◆ファミマ、LLサイズが新登場
今回のコーヒーマシン刷新に伴い、新たにLLサイズを導入。実験的にLLサイズを販売していた店舗では、「FAMIMA CAFÉ」の売り上げが約8％上昇するなど、大容量サイズが好評だった。特に、2026年のトレンド予測で話題となった「デカドリンク」や、長時間かけて楽しむ「ちびだら飲み」の主流化を受け 、大容量のLLサイズを展開することで、さまざまな飲用シーンに対応していく。
◆限定デザイングッズも登場
カップデザインをモチーフにした限定グッズも展開。カップと連動したデザインにより、日常のファッションやライフスタイルに自然に取り入れられるアイテムとして、ブランドの世界観をより身近に感じることができる。（modelpress編集部）
◆ブレンド
【商品名】ブレンド
【発売地域】全国
【内容】豆選定、焙煎、抽出、すべてにこだわった豆本来の「甘み」と「コク」の深い仕上がりの一杯。同価格で軽め、濃いめも選ぶことができる。
◆アイスコーヒー
【商品名】アイスコーヒー
【発売地域】全国
【内容】一口めからしっかり濃厚な味わいで、氷に負けない飲みごたえとすっきりキレのある後味のアイスコーヒー。同価格で軽め、濃いめも選ぶことができる。
◆カフェラテ
【商品名】カフェラテ
【発売地域】全国
【内容】ふわふわ泡が自慢のカフェラテはファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みがおいしさの秘密。同価格でコーヒーリッチ、ミルクリッチも選ぶことができる。
◆アイスカフェラテ
【商品名】アイスカフェラテ
【発売地域】全国
【内容】ふわふわ泡が自慢のカフェラテはファミマカフェ専用のミルクを使用し、濃厚な味わいとやさしい甘みがおいしさの秘密。同価格でコーヒーリッチ、ミルクリッチも選ぶことができる。
◆モカブレンド
【商品名】モカブレンド
【発売地域】全国
【内容】希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合し、豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎”を採用。モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられる。フルーティーな味わいに爽やかな酸味を楽しむことができる。
◆アイスモカブレンド
【商品名】アイスモカブレンド
【発売地域】全国
【内容】
希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合。豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎(※)”を採用し、モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられる。フルーティーな味わいに爽やかな酸味を楽しむことができる。
◆タンブラー ファミマカフェ
【商品名】タンブラー ファミマカフェ
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】FAMIMA CAFÉのコーヒーカップがそのまま入れられ、保冷・保温効果のあるタンブラーとなっている。（2重構造のステンレス素材）
◆立体ラバーキーホルダー ファミマカフェ
【商品名】立体ラバーキーホルダー ファミマカフェ
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】コーヒーカップのサイズ感まで再現した、軽くてミニフィギュアのような立体感があるラバータイプのキーホルダーとなっている。
◆メタルキーホルダー ファミマカフェ
【商品名】メタルキーホルダー ファミマカフェ
【発売日】2026年6月2日（火）
【発売地域】全国
【内容】コーヒーカップのサイズ感まで再現した、重厚感があるメタルタイプのキーホルダーとなっている。
【Not Sponsored 記事】