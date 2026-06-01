セブンイレブンで「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」第1弾が6月1日よりスタート！“旨辛の深み”をテーマにサムギョプサル丼やチュクミなど全17品が登場
本場韓国のトレンドグルメ全17品(※1)が集結する「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」フェアを、全国のセブンイレブンにて2026年6月1日(※2)より開催する。
【写真】ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン(645.84円)
(※1)第1弾、第2弾のデイリー商品合計数
(※2)商品、エリアにより発売日が異なる
2025年、盛り上がりを見せた韓国フェアがさらなる進化を遂げて帰ってくる。2026年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパはもちろん、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感が自慢の本格派「チュクミ(イイダコ炒め)」、トレンドの最先端をゆくスイーツなどを幅広くラインナップ。日常の食卓で、手軽に韓国旅行気分を味わえる充実の第1弾が6月1日よりスタート。なお第2弾は、6月8日(月)より開催される。
■第1弾 商品ラインナップ(9商品)
第1弾開催期間：2026年6月1日〜6月7日(日)
■ピリッと旨辛 ビビンバおむすび
牛肉、人参、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすび。コチュジャンを使用した旨辛でやみつきになる味わい。
価格：213.84円
発売日：6月2日(火)〜順次(沖縄県を除く全国)／6月9日(火)〜(沖縄県)
販売エリア：全国
■旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび
人気の炒め麺ポックンミョンを、ご飯と組み合わせた「そばめし」スタイルで提案。コチュジャンの香ばしい辛味がクセになる味わい。
価格：213.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国(沖縄県を除く)
■チーズキンパ 5巻
モッツァレラ、ゴーダなどを合わせた、コクのあるチーズソースがポイント。コチュジャンを使用した旨辛味の韓国風海苔巻き。
価格：300.24円
発売日：6月2日(火)〜順次(沖縄県を除く全国)／6月9日(火)〜(沖縄県)
販売エリア：全国
■旨辛コチュジャン サムギョプサル丼(もち麦)
韓国料理で定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラ肉を直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌(スンチャン)コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付け。
価格：699.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国(岡山県、広島県一部、鳥取県、島根県一部、四国を除く)
■旅するCAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ
旨辛いタレで味付けをしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースの相性が抜群の弁当。彩りよく盛り付けた小松菜と人参のナムルなどと一緒に楽しもう。
価格：753.84円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン
韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いたひと品。クリーミーで甘辛い味わいのロゼクリームと、中央のチーズを絡めて味わう。
価格：645.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
■ハンドDELI とろーりチーズチヂミ
もっちり生地のチヂミと2種類のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しいひと品。野菜がふんだんに使用されており、ワンハンドで手軽に食べられるのもポイント。
価格：213.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国(北海道、沖縄県を除く)
■お店で揚げた プルコギパン
お店で揚げたシリーズから、プルコギパンが新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた商品。粗目のパン粉でサクサクとした食感に仕上げられている。
価格：260.28円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム チュクミ(冷凍食品)
イイダコの下処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感を実現。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを出し、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに。
価格：537.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
■関連商品
■プデチゲサバル麺
韓国の定番鍋料理「プデチゲ」を手軽に楽しめる。ハム・ソーセージの旨味をベースに、キムチの香ばしさとほどよい酸味が効いた、奥行きのある味わい。
価格：203.04円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
※セブンイレブン先行発売
■コムタンサバル麺
韓国で親しまれている牛骨・牛肉スープ「コムタン」の味をベースにした、まろやかでやさしいながらも濃厚な口当たりのスープに麺がしっかり絡む。
価格：203.04円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
※セブンイレブン先行発売
■サムゲタンサバル麺
韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」の特徴であるチキンの旨味をベースにしたスープは、あっさりとした口当たりの優しい味わい。麺との相性も抜群。
価格：203.04円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
※セブンイレブン先行発売
■セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味
低温でじっくり揚げることでザクっとした食感に仕上げ、ヤンニョムチキン風味に甘辛く味付け。
価格：192.24円
発売日：6月2日(火)〜順次(西日本)／6月9日(火)〜順次(東日本)
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合あり。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8％で表記。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのもの。最新の情報は公式サイトで確認してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン(645.84円)
(※1)第1弾、第2弾のデイリー商品合計数
(※2)商品、エリアにより発売日が異なる
2025年、盛り上がりを見せた韓国フェアがさらなる進化を遂げて帰ってくる。2026年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパはもちろん、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感が自慢の本格派「チュクミ(イイダコ炒め)」、トレンドの最先端をゆくスイーツなどを幅広くラインナップ。日常の食卓で、手軽に韓国旅行気分を味わえる充実の第1弾が6月1日よりスタート。なお第2弾は、6月8日(月)より開催される。
第1弾開催期間：2026年6月1日〜6月7日(日)
■ピリッと旨辛 ビビンバおむすび
牛肉、人参、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすび。コチュジャンを使用した旨辛でやみつきになる味わい。
価格：213.84円
発売日：6月2日(火)〜順次(沖縄県を除く全国)／6月9日(火)〜(沖縄県)
販売エリア：全国
■旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび
人気の炒め麺ポックンミョンを、ご飯と組み合わせた「そばめし」スタイルで提案。コチュジャンの香ばしい辛味がクセになる味わい。
価格：213.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国(沖縄県を除く)
■チーズキンパ 5巻
モッツァレラ、ゴーダなどを合わせた、コクのあるチーズソースがポイント。コチュジャンを使用した旨辛味の韓国風海苔巻き。
価格：300.24円
発売日：6月2日(火)〜順次(沖縄県を除く全国)／6月9日(火)〜(沖縄県)
販売エリア：全国
■旨辛コチュジャン サムギョプサル丼(もち麦)
韓国料理で定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラ肉を直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌(スンチャン)コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付け。
価格：699.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国(岡山県、広島県一部、鳥取県、島根県一部、四国を除く)
■旅するCAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ
旨辛いタレで味付けをしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースの相性が抜群の弁当。彩りよく盛り付けた小松菜と人参のナムルなどと一緒に楽しもう。
価格：753.84円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン
韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いたひと品。クリーミーで甘辛い味わいのロゼクリームと、中央のチーズを絡めて味わう。
価格：645.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
■ハンドDELI とろーりチーズチヂミ
もっちり生地のチヂミと2種類のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しいひと品。野菜がふんだんに使用されており、ワンハンドで手軽に食べられるのもポイント。
価格：213.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国(北海道、沖縄県を除く)
■お店で揚げた プルコギパン
お店で揚げたシリーズから、プルコギパンが新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた商品。粗目のパン粉でサクサクとした食感に仕上げられている。
価格：260.28円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム チュクミ(冷凍食品)
イイダコの下処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感を実現。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを出し、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに。
価格：537.84円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
■関連商品
■プデチゲサバル麺
韓国の定番鍋料理「プデチゲ」を手軽に楽しめる。ハム・ソーセージの旨味をベースに、キムチの香ばしさとほどよい酸味が効いた、奥行きのある味わい。
価格：203.04円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
※セブンイレブン先行発売
■コムタンサバル麺
韓国で親しまれている牛骨・牛肉スープ「コムタン」の味をベースにした、まろやかでやさしいながらも濃厚な口当たりのスープに麺がしっかり絡む。
価格：203.04円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
※セブンイレブン先行発売
■サムゲタンサバル麺
韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」の特徴であるチキンの旨味をベースにしたスープは、あっさりとした口当たりの優しい味わい。麺との相性も抜群。
価格：203.04円
発売日：6月2日(火)〜順次
販売エリア：全国
※セブンイレブン先行発売
■セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味
低温でじっくり揚げることでザクっとした食感に仕上げ、ヤンニョムチキン風味に甘辛く味付け。
価格：192.24円
発売日：6月2日(火)〜順次(西日本)／6月9日(火)〜順次(東日本)
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合あり。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8％で表記。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのもの。最新の情報は公式サイトで確認してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。