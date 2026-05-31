¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×°û¤ßÈæ¤Ù¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤òÄ´ºº¡£Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï...¡£
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÈÎÇä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤â¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡ÊM¥µ¥¤¥º¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ßR¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ì£¤ï¤¤¤äÊ¬ÎÌ¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí½ÅÎÌ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É
¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤¿½ÅÎÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î346g¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤Î314g¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î264g¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Î½ÅÎÌ¤òÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¤ÈÆ±¤¸½ç°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¡¦¥Û¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬ºÇ¤â½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥ÆM¡×250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â°û¥ì¥Ý
¶È³¦½é¤Î¥Þ¥·¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¥É¥ß¥ë¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤ê74kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á3.2g¡¦»é¼Á4.1g¡¦Ãº¿å²½Êª6.2g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ0.13g¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¡¢É¹¤â·ë¹½Â¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ß¥ë¥¯´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤â¤Û¤É¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°û¤ß¸ý¤ÏÈæ³ÓÅª¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£É¹¤Ï¤ä¤äÂ¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶ì¤ß¤¬¤Û¤É¤è¤¤¤Î¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤ä¡Ö·ë¹½¥ß¥ë¥¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ M¡×280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â°û¥ì¥Ý
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯´¶¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ï78kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á4.4g¡¢»é¼Á4.6g¡¢Ãº¿å²½Êª6.7g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ0.1g¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥à´¶¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¡¢É¹¤ÎÂç¤¤µ¤ä·Á¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Á°½Ò¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¶ìÌ£¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¥ß¥ë¥¯´¶¤¬¶¯¤á¤Ç¤¹¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¹¤¬Â¿¤á¤Ê¤»¤¤¤«¡¢¤ä¤äÇöÌ£¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢É¹¤ÎÎÌ¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö¶ì¤ß¤¬¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤ä¡Ö¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö£·¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ£Ò¡×270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â°û¥ì¥Ý
¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£¾å¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥É¥ß¥ë¥¯¤â¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ï71kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á3.6g¡¢»é¼Á3.5g¡¢Ãº¿å²½Êª6.2g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ0.11g¤Ç¤¹¡£º£²ó°û¤ßÈæ¤Ù¤¿3ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¥Õ¥©¡¼¥à´¶¤¬¶¯¤¯¡¢Ë¢Î©¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£É¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾å¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉ¹¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥ß¥ë¥¯´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£É¹¤ÏÎ³¤¬¾®¤µ¤á¤Ç¼çÄ¥¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¡£¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯´ó¤ê¤À¤±¤É¶ì¤ß¤â¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¤ä¡Ö¶ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯´¶¤È¶ì¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¤Ð¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö£·¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¶ì¤ß¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥ë¥¯´¶¤ä¥Õ¥©¡¼¥à´¶¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯´¶¤È¶ì¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö7¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à´¶¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¡£¤Û¤É¤è¤¤¶ì¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥ë¥¯´¶¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
É®¼Ô¡§¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼ Áê¾ì °ì²Ö
°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÇ¯´Ö100¿©°Ê¾å¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Þ¥Ë¥¢¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£