1枚で好印象が叶う♡ おしゃれ女子が推薦する「キレイめワンピ」コーデ術

編集部が見つけたおしゃれ女子たちが、 実際に着ている“沼らせコーデ”をスナップ♡ そこで今回は、好印象を与えること間違いなしな「キレイめワンピ」コーデを3つご紹介します。みんなが実践しているコーデ術をぜひチェックしてみて！

清潔感なら【キレイめワンピ】一択 好印象を与えること間違いなしな上品ワンピは、やっぱり人気が高かった！1枚でコーデが完成するのも、選ばれる理由のひとつ♡

Cordinate 清潔感があふれるさわやかブルーの夏ワンピ 紗羽さん（インフルエンサー・23才） Instagram：@20030328___ 「ラルフローレンのワンピースは、さわやかなカラーで季節感を意識しました。コートとミュールのリボンの柄をそろえることで、さりげなくしゃれ見えできるのがポイントです！」

Cordinate やわらかなシフォン生地で動くたびふわっと♡ 中林奈々さん（Ray♥Influencer・26才） Instagram：@nana.n____5 「ノースリーブで女性らしさを出しつつ、デコルテや首はあえてカバー。万人ウケするオトナレディなスタイル。ラメ糸が使われていて、光に当たるとキラキラするのも可愛い♡」

Cordinate お嬢さま感あるワンピで品のよさをアピール 土田小雪さん（Ray♥Influencer・23才） Instagram：@koyuki_tsuchida 「お上品なワンピだけど、ギャザーやウエスト部分の切り替えで、シンプルだけど遊び心があるところが気に入ってます。バルーンそでで、二の腕カバーができるのも助かります♡」 撮影／結城拓人

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

土田 小雪