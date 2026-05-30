1枚で好印象が叶う♡ おしゃれ女子が推薦する「キレイめワンピ」コーデ術
編集部が見つけたおしゃれ女子たちが、 実際に着ている“沼らせコーデ”をスナップ♡ そこで今回は、好印象を与えること間違いなしな「キレイめワンピ」コーデを3つご紹介します。みんなが実践しているコーデ術をぜひチェックしてみて！
清潔感なら【キレイめワンピ】一択
好印象を与えること間違いなしな上品ワンピは、やっぱり人気が高かった！1枚でコーデが完成するのも、選ばれる理由のひとつ♡
Cordinate 清潔感があふれるさわやかブルーの夏ワンピ
紗羽さん（インフルエンサー・23才）
「ラルフローレンのワンピースは、さわやかなカラーで季節感を意識しました。コートとミュールのリボンの柄をそろえることで、さりげなくしゃれ見えできるのがポイントです！」
Cordinate やわらかなシフォン生地で動くたびふわっと♡
中林奈々さん（Ray♥Influencer・26才）
Instagram：@nana.n____5
「ノースリーブで女性らしさを出しつつ、デコルテや首はあえてカバー。万人ウケするオトナレディなスタイル。ラメ糸が使われていて、光に当たるとキラキラするのも可愛い♡」
Cordinate お嬢さま感あるワンピで品のよさをアピール
土田小雪さん（Ray♥Influencer・23才）
Instagram：@koyuki_tsuchida
「お上品なワンピだけど、ギャザーやウエスト部分の切り替えで、シンプルだけど遊び心があるところが気に入ってます。バルーンそでで、二の腕カバーができるのも助かります♡」
撮影／結城拓人
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
土田 小雪