【デニーズ新作】毎年大好評の国産マスクメロンデザート全6品が登場！
デニーズで2022年の発売以来、毎年大好評のマスクメロンシリーズが2026年5月20日から登場。期間限定で展開するデザートには、1本の木に1つの実だけを残して大切に育てたこだわりのマスクメロンが使用されており、気品高い香りと甘味が楽しめる。7月上旬までの販売予定だ。
【画像】「マスクメロンのザ・サンデー」(2178円)
■高級感のあるマスクメロンのデザートが全6品
デニーズでは、マスクメロンを堪能したい人向けのご褒美サイズのデザートから、食後に気軽に楽しめるサイズ感のグラスデザートまで、6品を提供する。
■「マスクメロンのザ・サンデー」(2178円)
こだわりのマスクメロンを贅沢に味わうなら、おすすめは「マスクメロンのザ・サンデー」(2178円)。メロンソルベ、メロンゼリー、メロンソースを重ね、マスカルポーネクリームのまろやかさに、クレームシトロンの程よい酸味が加わって重層的な味わいになっている。みずみずしい果実と芳醇なメロンの魅力を存分に堪能できる。
■「マスクメロンのパルフェ」(869円)
程よいボリュームで食後のデザートとしてもおすすめなのが「マスクメロンのパルフェ」(869円)。「マスクメロンのザ・サンデー」と同じく、メロンソルベ、メロンゼリー、メロンソース、マスカルポーネクリーム、クレームシトロンの組み合わせでメロンの華やかな味わいを楽しめる。「マスクメロンのザ・サンデー」が食べ切れないという人にもおすすめのサイズ感。
■「マスクメロンのグラスショートケーキ」(759円)
「マスクメロンのグラスショートケーキ」(759円)は、ふんわりスポンジにまろやかなホイップとみずみずしいマスクメロンを合わせた、グラススタイルのショートケーキ。口溶けのよいスポンジとホイップクリームが、とろけるジューシーなマスクメロンの果肉と相性抜群だ。
■「マスクメロンのちょこっとパルフェ」(583円)
「マスクメロンのちょこっとパルフェ」(583円)は、フレッシュなマスクメロンの果実とメロンゼリー、メロンソースを合わせた、メロンづくしのミニサイズのパルフェ。マスカルポーネクリームでさっぱり食べられる。少しだけ甘いものが食べたいときや、食後のデザートにも気軽に楽しめるのがうれしい。
■「マスクメロンのゼリーナタデココ」(583円)
「マスクメロンのゼリーナタデココ」(583円)は、メロンゼリーにメロンソースを重ね、マスクメロンをトップに飾った涼しげなデザート。ナタデココの食感がいいアクセントになっていて、さっぱりと食べられる。
■「マスクメロンのフレッシュ」(682円)
「マスクメロンのフレッシュ」(682円)は、食べごろのマスクメロンのみをセレクトし、オーダーごとに調理するフレッシュなドリンク。シンプルながら気品高い香りと甘味を堪能できる贅沢な1杯。
今回紹介したメニューには、国内でも有数のマスクメロンの産地、静岡県と熊本県で「一木一果」、つまり1本の木に1つの実だけを残して栄養をまるごと行き渡らせるという栽培方法で丁寧に育てたマスクメロンのみを使用。温度や湿度、果実の状態をしっかりと管理し、食べ頃を見極めて納品されるため、香りと甘味とジューシーさが楽しめる。
いよいよ旬を迎えたマスクメロン。デニーズならその日の気分で好みのサイズ感や味わいが選べ、マスクメロンの魅力を堪能できる。貴重なマスクメロンを使ったメニューだが、1日の販売数を限定することで、7月上旬まで販売する予定とのこと。この機会にぜひマスクメロンを楽しもう。
※予定数量に達し次第、販売終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「マスクメロンのザ・サンデー」(2178円)
■高級感のあるマスクメロンのデザートが全6品
デニーズでは、マスクメロンを堪能したい人向けのご褒美サイズのデザートから、食後に気軽に楽しめるサイズ感のグラスデザートまで、6品を提供する。
こだわりのマスクメロンを贅沢に味わうなら、おすすめは「マスクメロンのザ・サンデー」(2178円)。メロンソルベ、メロンゼリー、メロンソースを重ね、マスカルポーネクリームのまろやかさに、クレームシトロンの程よい酸味が加わって重層的な味わいになっている。みずみずしい果実と芳醇なメロンの魅力を存分に堪能できる。
■「マスクメロンのパルフェ」(869円)
程よいボリュームで食後のデザートとしてもおすすめなのが「マスクメロンのパルフェ」(869円)。「マスクメロンのザ・サンデー」と同じく、メロンソルベ、メロンゼリー、メロンソース、マスカルポーネクリーム、クレームシトロンの組み合わせでメロンの華やかな味わいを楽しめる。「マスクメロンのザ・サンデー」が食べ切れないという人にもおすすめのサイズ感。
■「マスクメロンのグラスショートケーキ」(759円)
「マスクメロンのグラスショートケーキ」(759円)は、ふんわりスポンジにまろやかなホイップとみずみずしいマスクメロンを合わせた、グラススタイルのショートケーキ。口溶けのよいスポンジとホイップクリームが、とろけるジューシーなマスクメロンの果肉と相性抜群だ。
■「マスクメロンのちょこっとパルフェ」(583円)
「マスクメロンのちょこっとパルフェ」(583円)は、フレッシュなマスクメロンの果実とメロンゼリー、メロンソースを合わせた、メロンづくしのミニサイズのパルフェ。マスカルポーネクリームでさっぱり食べられる。少しだけ甘いものが食べたいときや、食後のデザートにも気軽に楽しめるのがうれしい。
■「マスクメロンのゼリーナタデココ」(583円)
「マスクメロンのゼリーナタデココ」(583円)は、メロンゼリーにメロンソースを重ね、マスクメロンをトップに飾った涼しげなデザート。ナタデココの食感がいいアクセントになっていて、さっぱりと食べられる。
■「マスクメロンのフレッシュ」(682円)
「マスクメロンのフレッシュ」(682円)は、食べごろのマスクメロンのみをセレクトし、オーダーごとに調理するフレッシュなドリンク。シンプルながら気品高い香りと甘味を堪能できる贅沢な1杯。
今回紹介したメニューには、国内でも有数のマスクメロンの産地、静岡県と熊本県で「一木一果」、つまり1本の木に1つの実だけを残して栄養をまるごと行き渡らせるという栽培方法で丁寧に育てたマスクメロンのみを使用。温度や湿度、果実の状態をしっかりと管理し、食べ頃を見極めて納品されるため、香りと甘味とジューシーさが楽しめる。
いよいよ旬を迎えたマスクメロン。デニーズならその日の気分で好みのサイズ感や味わいが選べ、マスクメロンの魅力を堪能できる。貴重なマスクメロンを使ったメニューだが、1日の販売数を限定することで、7月上旬まで販売する予定とのこと。この機会にぜひマスクメロンを楽しもう。
※予定数量に達し次第、販売終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。