パティシエが一つひとつ丁寧に手作りするフルーツタルトが自慢の「DISHES and TART SAN」から、毎年大人気の父の日限定ケーキが、今年も登場します！

予約の開始は6月1日（月）～なので、お見逃しなく。

コーヒーとラムを効かせた、大人の贅沢タルト

2026年の父の日限定ケーキは、お酒やコーヒーが好きなお父さんにぴったりの贈り物です！

●コーヒーとラムのタルト

【4号】直径12㎝（2～4人前）3,400円

※「お父さんいつもありがとう」チョコプレート・ろうそく付き

自慢のサクサクタルトに、ラム酒の芳醇な香りとコーヒーの深いコクを合わせた、リッチな味わい。深みのあるチョコクリームの中に、バナナのやさしい甘みやフランボワーズの華やかな酸味、ラムレーズンの芳醇な香り、アーモンドの香ばしさ、アメリカンチェリーの瑞々しさが感じられます。

アメリカンチェリーと生クリーム、チョコプレートをトッピングした、華やかな見た目にも注目です。

＼予約方法をチェック！／

店頭・各店舗の電話で予約ができます。

【予約販売期間】2026年6月1日(土)～ ※お渡しの2日前まで

【受け渡し期間】2026年6月20日(土)・6月21日(日)

【販売店舗】SAN各店舗（豊田店・名古屋徳重店・刈谷店・岡崎店・mozoワンダーシティ店・一宮店・ASTY岐阜店・春日井店）

「DISHES and TART SAN」とは？

愛知県に7店舗・岐阜県に1店舗を展開する大人気店。

“タルトでおくる、伝える”をコンセプトに、パティシエが一つひとつ丁寧に作る創作タルトは、大切な人への贈り物に最適です。「おいしいもので、しあわせになってほしい」という想いを込め、旬のフルーツや厳選素材を使用。クリームにも、タルト生地にも、とことんこだわることで、素材の味わいを最大限に楽しめるのも魅力です。

イートイン可能なカフェ＆ダイニングでは、タルト専門店ならではの工夫を凝らした料理を提供。自家製にこだわった、季節ごとのメニューが味わえます。

販売店舗はこちら

●SAN豊田店

【住所】愛知県豊田市前田町３-40－１

【TEL】0565-42-3339

【営業時間】11:00～21:00（金・土・祝前日は～22:00）

●SAN名古屋徳重店

【住所】名古屋市緑区平手南２-403

【TEL】052-879-6888

【営業時間】11:00～21:00（金・土・祝前日は～22:00）

●SAN刈谷店

【住所】愛知県刈谷市青山町1-151－7

【TEL】0566-91-7779

【営業時間】11:00～21:00（金・土・祝前日は～22:00）

●SAN岡崎店

【住所】愛知県岡崎市法性寺町猿待63-1

【TEL】0564-83-9554

【営業時間】11:00～21:00（金・土・祝前日は～22:00）

●SAN一宮店

【住所】愛知県一宮市若竹2-3-1

【TEL】0586-85-6618

【営業時間】11:00～21:00（金・土・祝前日は～22:00）

●SAN ASTY岐阜店

【住所】岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1

【TEL】058-201-5778

【営業時間】10:00～22:00

●SAN春日井店

【住所】愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

【TEL】0568-27-9651

【営業時間】11:00～21:00（金・土・祝前日は～22:00）

●SAN mozoワンダーシティ店（※テイクアウトタルトのみ）

【住所】名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1F

【TEL】052-938-7707

【営業時間】10:00～21:00

＼公式HPはこちら／

https://san-dishesandtart.com/

＼公式Instagramもチェック／

https://www.instagram.com/san_dishesandtart/