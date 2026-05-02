【Amazon GW スマイルSale】ロゴス（LOGOS）が最大43%OFFに

2026年5月3日まで「Amazon GW スマイルSale」が開催中です。今回は、アウトドアブランド「LOGOS（ロゴス）」の商品をご紹介。レジャーシーズンに活躍するアイテムをお得に揃えるチャンスですよ。

LOGOS（ロゴス）とは？

メイプルリーフのロゴマークで親しまれるLOGOS（ロゴス）は、「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーに掲げる日本発のアウトドアブランドです。家族や仲間と楽しむファミリーキャンプやBBQに特化しており、初心者でも扱いやすい機能性と手に取りやすい価格帯を両立させ、幅広い層から支持を得ています。

【ベストセラー】従来の約半分の時間でスピード凍結できる保冷剤

アイスクリームを最大13時間保存できるソフトクーラーボックス

約1分で簡単着火。高火力で長時間持続するエコ炭

コンパクト収納。リクライニング機能付きのハンモックチェア

収納袋付きでコンパクトに折りたためるチェア

水に濡らして振れば即冷たくなる冷感ポンチョ

フルクローズで着替えも可能。約30秒で組立てられるサンシェード

魚座型フレームで強い風にも対応でき、着替えもできるフルクローズタイプ

本格炭火モモ焼きやポップコーンも手軽に楽しめる調理器具

ポケモン30周年イヤー記念商品。4人で使えるステンレス製マグセット

表面は起毛で暖かく、裏面は断熱・防水仕様のレジャーシート

軽にBBQも、焚き火も楽しめるコンパクトグリル

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