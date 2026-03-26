◇第98回全国選抜高校野球大会第8日 2回戦 東北（宮城）3―6英明（香川）（2026年3月26日 甲子園）

22年ぶりの8強入りを狙った東北（宮城）だったが、好機でけん制死するなど持ち味の機動力は発揮できず、昨秋の四国王者・英明（香川）に3―6で敗れた。

1点を追う3回2死三塁から松本叶大（3年）の同点の左前適時打。5点を追う7回1死二塁から荒川陽希（3年）の一塁線を破る適時二塁打、8回1死からは松本の左越え本塁打で追撃したが、反撃は届かなかった。

1点ビハインドだった3回1死一、三塁から一塁走者がけん制死、2点リードされた3回2死二塁からも二塁走者がけん制死し、序盤は攻撃のリズムがかみ合わなかった。

投げては、甲子園初登板のエース右腕・和泉寛太（3年）が立ち上がりの初回に1失点し、3回途中で降板。2番手の右腕・石崎隼（2年）が4回に1点を勝ち越され、2死二、三塁の場面で代わった左腕・金沢龍希（3年）も左前適時打を浴びた。6回には、金沢、4番手の狩野哲平（3年）が3点を失った。

勝利すれば、ダリビッシュ（パドレス）を擁した04年以来の準々決勝進出だったが、投打とも精彩を欠いて無念の敗退となった。