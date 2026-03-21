オープン戦3試合、計6回3分の2で9安打10失点、防御率13.50と精彩を欠きながら開幕ローテ入りしたのが佐々木朗希（24=ドジャース）だ。

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計10奪三振ながら9四球。制球がままならずイニングの途中でいったんベンチへ、他の投手に尻拭いしてもらってから再びマウンドに上がるというオープン戦ならではの特別ルールを使ったことすらあった。

「彼は先発ローテに入るだろう。スプリングトレーニングの結果だけで判断はしない。安定してストライクを投げ、アウトを取ることを証明しなければならないが、開幕ローテに入ってそこからどうなるか見ていく」

ロバーツ監督はこう言ったものの、佐々木と先発の座を争っていたリバー・ライアン（27）は4試合で防御率1.86と好投しながらマイナー落ちした。

ライアンは一昨年7月にメジャーデビュー。100マイル近い速球とキレ味鋭いスライダーを武器に4試合に先発して防御率1.33の成績を残した。昨季はトミー・ジョン手術で長期欠場を余儀なくされたものの、将来のエース候補でもある。特派員のひとりがこう言った。

「フリードマン編成本部長は『将来にわたって成功を維持するには才能ある若手を辛抱強く使う必要がある。佐々木は極めて才能豊かで、まだ成長の余地がある』と言っていますが、それはライアンも同じ。ただ、ライアンが22年にパドレスとのトレードで獲得した選手なのに対し、佐々木は30球団による争奪戦の末に獲得にこぎつけた経緯がある。獲得の際、入団後の何年かは先発として起用するとか、昨年後半、リリーフに転向させるときに翌年は先発に戻して開幕から起用するという約束があった可能性は否定できない」

何らかの”密約”があって開幕ローテ入りしたというのだが、これで佐々木が開幕から結果を出せないようならチーム内の火種になるかもしれない。

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ところで佐々木といえば、メジャー挑戦にあたりロッテの優秀なスタッフ3人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動からチーム内で大顰蹙を買っていた。「何様なのか」との批判も噴出し、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

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