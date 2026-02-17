両腕を支えて疲労を軽減！クランプ式リストレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、両腕を支えて疲労を軽減してくれるクランプ式リストレスト「100-TOK008BK」を発売した。
■工具不要、誰でもすぐに使える
取付け工具は一切不要。クランプでしっかり固定するだけなので、設置も取り外しもスムーズに行える。レイアウト変更が多い職場やフリーアドレス環境にも柔軟に対応できる。
■正しい姿勢へ導くサポート設計
肘を自然に置ける位置に支えを設けることで、肩や肘が上がりすぎるのを防ぐ。さらに、キーボード操作時に前のめりになりがちな姿勢を抑え、無理のないポジションを保てる。
■長時間作業でも、腕を優しく支える
柔らかなクッションと肌触りのよいポリエステル生地が、肘や腕をしっかりサポートする。キーボード操作やマウス操作時の負担を軽減し、長時間の作業でも快適さをキープします。台の下部にはスチール板を内蔵しており、力をかけてもたわみにくい安心設計だ。
■使わないときはスマートに収納
作業しないときは簡単に折りたたむことができます。デスクを広く使えるため、資料作成や打ち合わせの際にも邪魔にならない。省スペース設計で、限られたデスク環境を有効に活用できる。
■いつものデスクに、肘置き革命
本製品はデスクに後付けできる設計のため、新たにデスクを買い替える必要はない。限られたスペースを有効活用しながら、快適な作業空間をスピーディーに構築できるため、オフィスの共用デスクや在宅ワーク環境にも最適だ。
■商品詳細
■両腕を支えて疲労を軽減してくれるクランプ式リストレスト「100-TOK008BK」
