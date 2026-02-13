ベネズエラやグリーンランドに対するトランプ大統領の強権的な振る舞いが続くなか、アメリカ国内でトランプ政権を支える宗教右派「福音派」の人々はどのように受け止めているのか。ベストセラー『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）著者で立教大学文学部キリスト教学科教授の加藤喜之氏に、ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の第2回。第1回から読む）

【写真を見る】著者・加藤喜之氏が語るキリスト教について「日本人が考えるほど反戦的じゃない」

────ベネズエラ急襲やグリーンランドへ領土的威嚇など、トランプ氏の強権的な振る舞いを誰も止められなくなっているように見えますが、これも福音派が影響を及ぼしているのですか。

加藤：影響しているとすれば、大衆とトランプ氏の距離感です。トランプ氏の言動がメディアでどう報道されるかということを考える必要があります。例えば、マドゥロ大統領の誘拐は、大衆向けのスペクタクル（壮大な見世物）でした。南米の最強と謳われたベネズエラの大統領がニューヨークに連れてこられ、ナイキのスウェットという情けない姿のままあえて顔を晒されるかたちで連行されていましたよね。

アメリカ大衆を惹きつける見せ方を政権がよく練ってあります。その報道を通じて打ち立てられるのは、マッチョで男性的な白人のアメリカ像。文化的リベラリズムの潮流の中で強調された黒人や女性の存在感でなく、「白人は強いのだ」「俺たちはまだ行ける」という意識を描き出しています。

────西部劇で白人の保安官が荒くれ者の先住民を逮捕するみたいな構図？

加藤：そう。外国から見るとトランプは狂人だと片付けがちですが、国内向けにメッセージを送る意図は明確にあったと思います。

────マドゥロ大統領連行の数日後、加藤さんはXで「MAGA派で最も影響力のあるインフルエンサーの一人タッカー・カールソンが、米国は帝国主義の時代に入ったと宣言し」たことに注目されていました。アメリカなんて帝国主義に決まっているんだとも思いがちですが。

加藤：実際、Xではそういうコメントをくれる人もいましたが、少し説明が必要かもしれません。帝国主義をめぐっては3つほど違う層があるのです。

────3つの層？

加藤：はい。まず、マルクス主義の理論家はずっと前から、「アメリカの資本主義は帝国主義だ」と言ってきた。米帝という言い回しは日本でも1960年代はよく言っていたし、実際、戦争に負けた日本に軍事基地をつくって制空権を奪ったりするのは帝国主義的ですよね。

アメリカ国内でも、有名な歴史家ハワード・ジンは『民衆のアメリカ史』の中で、建国当初からアメリカは先住民たちを追い出して「植民地化」してきたし、不干渉のモンロー主義を唱えながらも南米とかフィリピンに力ずくで影響力を及ぼしてきたことを赤裸々に明かしてきました。ただ、それとは別の一般アメリカ大衆のレベルもある。

────第2の層ですね。

加藤：大衆の間では、自分たちはあくまでも帝国と対峙する善の側にいる共和国っていう自己イメージがある。強いアメリカを掲げてロナルド・レーガンが大統領に就任したのは1981年ですが、文化的にも自己反省的なニューシネマが衰退して、いま一度スペクタクルが作られるようになる。その時に一番ヒットしたのは『スター・ウォーズ』シリーズです。

あの映画では「善」は共和国で、帝国軍はその敵。アメリカ人の目線では、自分たちは「共和国側」で、「悪の帝国」に対峙しているのだと。実はこの自己像も建国時からあるものです。「大英帝国に抵抗する我が善き共和国」、そして「大日本帝国やナチス帝国に抵抗する善き共和国」という自己表象があるわけです。

────その後、中国が強国化し、アメリカが自信を失い始めてトランプが登場するわけですね。

加藤：ええ。ここに第3の層が現れます。トランプは改めて強いアメリカをもう1回作り上げる中、福音派とも重なる支持層「MAGA派」の主張にも帝国主義と決別するアメリカという文脈がありました。ディック・チェイニー元副大統領はじめエリートのネオコンが積極的に外国への軍事介入をしてきたけれど、そんな帝国主義的な介入をやらないためにトランプ大統領になったのだと。

ところが、今回MAGA派の中心人物であるタッカー・カールソン氏が「アメリカは帝国主義だ」と宣言した。何とか「共和国のアメリカ」の認識で頑張ってきたMAGA派でさえ、アメリカは結局外国に介入する、帝国主義的なのだと認めたことになるんです。

キリスト教は「日本人が考えるほど反戦的じゃない」

────象徴的なできごとだと。

加藤：一番ポピュラーな大衆の自己認識の中で、「もしかしたら私たちは帝国主義者ではないのか」という疑念が出てきたわけです。「チェイニーは帝国主義だけど、俺たちは違う」と言ってきたのにもかかわらず。もちろん、どこまで波及するかは現時点ではわかりませんが、人気のあるインフルエンサーの発信ですから注目しています。

────トランプの今回の軍事的な行動に福音派の中から隣人愛のような目線から批判は出てこないのですか。

加藤：もちろん、一部ではあると思います。キリスト教には平和主義の伝統もあるし、ベトナム反戦運動をやってきた左派でキリスト教福音派になったような人の中にそうした主張をする人はいます。

ただ、それはごく一部。そもそもキリスト教という宗教は日本人が考えるほど反戦的じゃなくて、西洋を支えてきた「キリスト教文明」で捉えると、常に暴力的な行動をしてきた歴史がある。

────中世に欧州のキリスト教徒がエルサレムをイスラム教徒の手から奪い返すために起こした十字軍の歴史ですね。

加藤：内側に向けては異端審問を正当化し、外側に向けては異教徒たちとの戦争や植民地主義を正当化してきた。キリスト教徒は、決して暴力を否定しません。イエスの精神からいったら確かにおかしいけれど、キリスト教文明で考えると、暴力には違和感がない。ヘグセス国防長官の胸には十字軍のタトゥーしかり、「力とキリスト教」っていうのはむしろうまく接合されるんです。

────日本のキリスト教徒は、わりとリベラルと重なっているせいで「平和」と重ねて考え過ぎなのでしょうか。

加藤：戦後は特にそうです。ただ戦前の日本のキリスト教会はわりと帝国主義的な部分があります。満州の開拓支援でキリスト教精神を持ち込んだ賀川豊彦しかり、植民地文明とやっぱり接合していましたから。

（第3回へ続く）

【プロフィール】加藤喜之（かとう・よしゆき）／1979年、愛知県生まれ。プリンストン神学大学院博士課程修了（Ph.D取得）。現職は立教大学文学部キリスト教学科教授。専門は思想史、宗教学。著書に『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）、共著に『記憶と忘却のドイツ宗教改革』（ミネルヴァ書房）、『ルネサンス・バロックのブックガイド』など。