【スタバ新作】バレンタイン第2弾で“極上の体験”！「カカオ エスプレッソ アフォガード フラペチーノ」が新登場
スターバックス コーヒーは2026年1月28日より、“極上のアフォガートフラペチーノ(R)体験”を追求した特別な一杯「カカオ エスプレッソ アフォガード フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト884円 イートイン900円)を提供中だ。
【写真】バリスタが抽出し立てのエスプレッソを目の前で注いでくれる！
同商品は、ひと口吸い上げた瞬間から、クリーミーなコクとなめらかさを兼ね備えた「クリームカカオベース」のチョコレート風味を感じることができる。そのベースの中には、「ダーク フラペチーノ パウダー」もブレンドされており、全体的にビターで大人っぽい味わいに仕上がっている。
また、バリスタが、抽出し立てのエスプレッソを目の前で注いでくれるのもうれしいポイント。ふわっと立ちのぼるカカオとエスプレッソの芳醇な香りも楽しむことができる。
さらに、ホイップクリームと口溶けのいい「カカオシェイブ」のトッピングで、よりリッチな気分に。“ディップして味わう”ことができる別添えの「ワッフルクッキー」も一緒に食すことで、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”が完成する。
ちなみに、同商品をより濃厚に楽しみたい人は、チョコレートソースを追加(無料)するのがおすすめ。フラペチーノのまろやかな甘さに、トロリとしたチョコレートソースが重なることで、深みのあるコクと香りがいっそう引き立ち、至福の味に進化する。
スターバックスならではの“バレンタインを深く味わい、楽しむ体験”。大切な人と楽しんだり、自分へのご褒美として購入したり…。この一杯で、ぜひバレンタイン気分を高めてほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】バリスタが抽出し立てのエスプレッソを目の前で注いでくれる！
同商品は、ひと口吸い上げた瞬間から、クリーミーなコクとなめらかさを兼ね備えた「クリームカカオベース」のチョコレート風味を感じることができる。そのベースの中には、「ダーク フラペチーノ パウダー」もブレンドされており、全体的にビターで大人っぽい味わいに仕上がっている。
さらに、ホイップクリームと口溶けのいい「カカオシェイブ」のトッピングで、よりリッチな気分に。“ディップして味わう”ことができる別添えの「ワッフルクッキー」も一緒に食すことで、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”が完成する。
ちなみに、同商品をより濃厚に楽しみたい人は、チョコレートソースを追加(無料)するのがおすすめ。フラペチーノのまろやかな甘さに、トロリとしたチョコレートソースが重なることで、深みのあるコクと香りがいっそう引き立ち、至福の味に進化する。
スターバックスならではの“バレンタインを深く味わい、楽しむ体験”。大切な人と楽しんだり、自分へのご褒美として購入したり…。この一杯で、ぜひバレンタイン気分を高めてほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。