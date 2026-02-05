【スイング解剖】グリップエンドの距離を意識してる？飛距離と方向性を両立する手の軌道【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】
クラブの動きを複数の視点で理解する
飛球線後方から見るとヘッドは曲面上を動く
クラブの動きを飛球線後方からも見ておきましょう。シャフトのラインで上がっていくとＰ２でクラブが地面と平行になると同時に、飛球線（ボールを目標を結ぶライン）にも平行になります。それと同時にもうひとつ重要なことは、Ｐ２でリーディングエッジが前傾角度と平行になることです。これは、軌道に対してフェースの向きがＰ１からずっとスクエアのままだったということです。
Ｐ３からＰ４に向かうあいだにヘッドは一番高いところに上がり、そこから腕がさらに上がっていくのに対し、ヘッドは下降してＰ４に達します。Ｐ３でグリップエンドが自分から一番遠い位置にきていることもひとつの着目ポイントです。
ダウンスイングでは、クラブヘッドは、上がってきた面より少し低い位置、つまりインサイドを通ります。これは体がダウンスイングの動きを先行し、クラブが後から下りてくるためのラグ（遅れ）の結果です。しかし、Ｐ６でクラブヘッドはほぼシャフトプレーンに乗ります。しかもフェースはボールを向く、つまりＰ２と同じで前傾角度と平行になっていることが重要です。
そしてそのままＰ８で、再びシャフトが地面と平行、かつ飛球線と平行で、フェースが前傾角度と平行になります。Ｐ６でフェースの向きが軌道に対してスクエア。Ｐ８でも同じ。これができていれば、途中にあったＰ７でもスクエアだったということになります。
