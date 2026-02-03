50代、思わず3色買いした「ユニクロのメンズスウェット」コーデ3つ。手抜きに見えないコツも解説
ラフになりすぎない、大人世代のスウェット着こなし術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。もともと持っていたネイビーに加え、ブラウン・ホワイトも買いたしたという、ユニクロのスウェット（メンズ）を使ったコーディネートをもとに解説してもらいます。
1：上品なブラウンに差し色をプラス
これまでも愛用していたユニクロのメンズスウェット。今季買いたしたこのブラウンは、ほどよくくすんだ色味で、私のワードローブに自然になじみつつ、上品に仕上がるのが決め手になりました。
コーディネートは全身をブラウン系でまとめ、アクセントとして水色のバッグを。同じ色味でまとめる場合は、色のズレをできるだけ少なくするのがポイント。統一感が出て、ぐっと洗練された印象になります。
＜着用アイテム＞
スウェット：ユニクロ（スウェットシャツ ￥2990 メンズLサイズ）
スカート：ジャーナルスタンダード
ストール：イエナ
アームウォーマー：トリコワ
バッグ：マリアヨブセ
スニーカー→アディダス
2：冬に映えるクリーンな白を主役に
同じく今季買いたしたのが、2026年の流行色でもある白。優しい雰囲気のオフホワイトに惹かれました。カジュアル度の高いスウェット、かつ膨張して見えがちな白なのでサイズ選びは慎重に。私はメンズのSサイズをセレクトしました。
センターライン入りのデニムとポインテッドトゥの靴を合わせ、スウェットでもラフに寄りすぎず、キレイめに仕上げました。
＜着用アイテム＞
スウェット：ユニクロ（コーデ1と同商品、メンズSサイズ）
デニムパンツ：ユニクロ（数年前のもの）
手に持ったアウター：ウイークエンドマックスマーラ
バッグ：ウィムガゼット
アームウォーマー：トリコワ
シューズ：イエロー
3：ネイビー×濃色デニムで洗練度アップ
ネイビーも引き続き愛用中。ブルーデニムを合わせる場合は、濃いめの色味を選ぶとカジュアル度が下がり、洗練度がアップ。
袖口からレースを少し見せたり、足元をメリージェーンのパンプスにしてフェミニン要素を少しトッピングすると、大人にちょうどいいバランスの、力の抜けたコーデになります。
＜着用アイテム＞
スウェット：ユニクロ（数年前のスウェットシャツ、メンズLサイズ）
デニムパンツ：アッパーハイツ
ストール：アパートバイローリーズ
バッグ：エルベシャプリエ
シューズ：オベークドットクリップ
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください