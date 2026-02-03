ラフになりすぎない、大人世代のスウェット着こなし術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。もともと持っていたネイビーに加え、ブラウン・ホワイトも買いたしたという、ユニクロのスウェット（メンズ）を使ったコーディネートをもとに解説してもらいます。

1：上品なブラウンに差し色をプラス

これまでも愛用していたユニクロのメンズスウェット。今季買いたしたこのブラウンは、ほどよくくすんだ色味で、私のワードローブに自然になじみつつ、上品に仕上がるのが決め手になりました。

【写真】ユニクロのメンズスウェットで上品コーデ3選

コーディネートは全身をブラウン系でまとめ、アクセントとして水色のバッグを。同じ色味でまとめる場合は、色のズレをできるだけ少なくするのがポイント。統一感が出て、ぐっと洗練された印象になります。

＜着用アイテム＞

スウェット：ユニクロ（スウェットシャツ ￥2990 メンズLサイズ）

スカート：ジャーナルスタンダード

ストール：イエナ

アームウォーマー：トリコワ

バッグ：マリアヨブセ

スニーカー→アディダス

2：冬に映えるクリーンな白を主役に

同じく今季買いたしたのが、2026年の流行色でもある白。優しい雰囲気のオフホワイトに惹かれました。カジュアル度の高いスウェット、かつ膨張して見えがちな白なのでサイズ選びは慎重に。私はメンズのSサイズをセレクトしました。

センターライン入りのデニムとポインテッドトゥの靴を合わせ、スウェットでもラフに寄りすぎず、キレイめに仕上げました。

＜着用アイテム＞

スウェット：ユニクロ（コーデ1と同商品、メンズSサイズ）

デニムパンツ：ユニクロ（数年前のもの）

手に持ったアウター：ウイークエンドマックスマーラ

バッグ：ウィムガゼット

アームウォーマー：トリコワ

シューズ：イエロー

3：ネイビー×濃色デニムで洗練度アップ

ネイビーも引き続き愛用中。ブルーデニムを合わせる場合は、濃いめの色味を選ぶとカジュアル度が下がり、洗練度がアップ。

袖口からレースを少し見せたり、足元をメリージェーンのパンプスにしてフェミニン要素を少しトッピングすると、大人にちょうどいいバランスの、力の抜けたコーデになります。

＜着用アイテム＞

スウェット：ユニクロ（数年前のスウェットシャツ、メンズLサイズ）

デニムパンツ：アッパーハイツ

ストール：アパートバイローリーズ

バッグ：エルベシャプリエ

シューズ：オベークドットクリップ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください