ÀÐ°æÄ®¤Ç2³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸ËÁ´¾Æ¡¡¾ÃËÉ¼Ö6Âæ½ÐÆ°¡ÚÆÁÅç¡Û
1·î14Æü¤ÎÃë²á¤®¡¢ÀÐ°æÄ®¤ÇÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ°æÄ®ÀÐ°æ¤ÎÈÄÅìÅÅµ¡¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¤Î¸á¸å0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¹©¾ìÆâ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ü¥ó¥Ù¤Ê¤É¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¥Ü¥ó¥Ü¥ó²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿·Ù»¡´±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸ËÌó180Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¤Ï¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£