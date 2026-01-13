座っていた３匹の猫たちと飼い主さんがおもちゃで遊ぼうとすると...？予想を超える猫たちの行動が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回表示を突破し、「美しい」「バッチリ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：並んで座る『３匹のサビ猫』→おもちゃを左右に動かしてみると…可愛すぎる"動き"】

３匹揃って♪

Xアカウント「サビ猫三姉妹」に投稿されたのは、サビ猫の『わらび』ちゃん、『ぼん』ちゃん、『のり』ちゃん。３匹に血のつながりはありませんが、まるで姉妹のように仲が良いとのこと。

並んで座っていた３匹のところに飼い主さんはおもちゃを持ってきたそう。右へ左へと動かして見せたといいます。すると、驚くほどにぴったりと３匹は右へ左へとおもちゃのほうへ顔を向けていたとのこと。また、おもちゃが行った方向を見た後、少し間が開くと３匹揃って軽く首でリズムをとるように首を縦に振る様子も見られたのだとか。

あまりにも息がぴったりな３匹の様子に驚きました。さらに、飼い主さんは１匹ずつおもちゃにじゃれつけるようにおもちゃを動かしてみたそう。

のりちゃん、わらびちゃん、ぼんちゃんの順でおもちゃを捕まえようと挑戦したといいます。すると、誰かがおもちゃに挑戦している時は、挑戦していない子はおもちゃにじゃれている子の方をじっと見ていたそう。誰がおもちゃにじゃれていても行動パターンは同じだったとか。仲が良すぎてあまりにも揃いすぎてしまう３匹なのでした。

シンクロ三姉妹にほっこり

３匹が揃って遊んでいる姿を見た方たちから「お仲間に入れてほしい」「かぁえぇ…(*´﹃｀*)」などの声が寄せられていました。

あまりにもぴったりと動いていた３匹。仲の良さが窺えて、とても微笑ましい気持ちになりました。

Xアカウント「サビ猫三姉妹」では、わらびちゃん、ぼんちゃん、のりちゃんたちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。仲良し三姉妹の行動から目が離せません。

