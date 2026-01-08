PayPay銀行は、2月1日から定常プログラム「ステップアップ円預金」の特別金利と「ポイント受取」のポイント付与率の引き上げを実施する。



●適用残高の条件を見直し 資産残高月5万円以上から金利アップ



特別金利は最大年0.4％（税引後 年0.31％）から最大年0.5％（税引後 年0.39％）に、ポイント受取の付与率は最大年0.5％（税引後 年0.39％）から最大年0.6％（税引後 年0.47％）にそれぞれ引き上げる。あわせて、適用残高の条件の見直しを行い、「残高5万円以上で金利年0.3％（通常金利＋1.0％）」を新設。特別金利が適用される対象を増やす。



「ステップアップ円預金」は、2025年3月に開始した、円普通預金に預け入れるだけで、年齢や預金残高に応じて段階的に金利が上がるプログラム。複雑な手続きや追加のサービス利用は必要なく、シンプルでわかりやすい設計から好評を得ている。