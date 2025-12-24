¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇÌäÂê¤¬¼¨º¶¤¹¤ëµåÃÄ¤Î·Ð±ÄÇËÃ¾¤Ø¤Î·üÇ° ¶âËþ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â°ÂÂÙ¤Ë¤¢¤é¤º¡ÊÎëÂ¼ÍµÊå¡Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¼«Í³¶¥Áè¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈÀê¤ä¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò¸·¤·¤¯ÇÓ½ü¤¹¤ë¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÎëÂ¼»á¥³¥é¥à¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀÑ¶ËÊä¶¯¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡Ä¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄÌ¿®»ö¶È¼ê³Ý¤±¤ë¿Æ²ñ¼Ò¤ÏÂçÌÙ¤±
¡¡¾¯¿ô¤Î´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¡¢À¸»ºÎÌ¡¢ÈÎÇäÃÏ°è¤Ê¤É¤ò·è¤á¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤Ï»Ô¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«¼çÅª¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë²Á³Ê¤Ê¤É¤¬ÉÔÅö¤ËÄß¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¤òÂ»¤Ê¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯ÊðÁí³Û¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿µåÃÄ¤Ë²Ý¤µ¤ì¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡×¤ÈÄÌ¾Î¤µ¤ì¤ëÀ©ºÛ¶â¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤¬Competitive Balance Tax¡ÊCBT:¶¥Áè¶Ñ¹ÕÀÇ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤æ¤¯¡£
¡¡µåÃÄ´Ö¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤òÀ§Àµ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶¥Áè¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢CBT¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤¬ÍÎÏ¤ÊÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¤è¤¤¾ò·ï¤ò½Ð¤·¡¢ºâÀ¯´ðÈ×¤Î¼å¤¤µåÃÄ¤¬Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤ÎÍý²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤¬²¼°Ì¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î»ñ¶âÎÏ¤È¾¡ÇÔ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤Î¹â¤µ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎCBT¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤é¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤È¤Î´Ö¤ÇÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ÀÌóÄù·ë¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢ºÇÀ¹´ü¤ò²á¤®¤¿Áª¼ê¤ËÀ®ÀÓ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¹â³ÛÇ¯Êð¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¹â³ÛÇ¯Êð¤æ¤¨¤ËÀ®ÀÓ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤µ¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢»ñ¶âÎÏ¤ËË³¤·¤¤µåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É»ñ¶âÎÏ¤¬Ãæ°Ì¤«¤é¾å°Ì¤ÎµåÃÄ¤Î´Ö¤«¤é¤âµåÃÄÇ¯ÊðÁí³ÛÀ©¤ÎÆ³Æþ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢CBT¤¬Ç¯Êð¿å½à¤Î¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤º¤ìºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ëµåÃÄ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ç¯ÊðÁí³ÛÀ©¤Ë¤ÏÁª¼ê²ñ¤¬¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µ¡¹½¤ÈµåÃÄ¤¬Àµ³Î¤ÊºâÌ³¾õ¶·¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤ËÁª¼ê²ñ¤ÎÆ±°Õ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Áª¼ê²ñ¤âÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇµåÃÄ¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Êð¿å½à¤Î°Ý»ý¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡CBT¤ÎÏÃÂê¤Ïµå³¦¤ÎÈË±É¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àä¤¨¤º·Ð±ÄÇËÃ¾¤Î´í¸±¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£