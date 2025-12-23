°äÂ²¤Ë°ä¹ü¤òÊÖ´Ô¡¡µì¥½Ï¢ÍÞÎ±Ãæ¤ËÉÂ»à¤Î¸©½Ð¿ÈÃËÀ¡ÚÆÁÅç¡Û
Àï¸å¡¢µì¥½Ï¢·³¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¸½ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸©½Ð¿ÈÃËÀ¤Î°ä¹ü¤¬12·î23Æü¡¢ÈþÇÏ»Ô·ê¿áÄ®¤Î°äÂ²¤Î¸µ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎDNA¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÙÀîÍøÃË¤µ¤ó¤Î°ä¹ü¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊâÊ¼Âè265Ï¢Ââ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÙÀîÍøÃË¤µ¤ó¤Î°ä¹ü¤Ç¤¹¡£
23Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é°ä¹ü¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸©¤Î¿¦°÷¤¬¡¢ÈþÇÏ»Ô·ê¿áÄ®¤Ë½»¤à¡¢Ì¼¤ÎÀÄ»³À¿»Ò¤µ¤ó¤Ë°ä¹ü¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
Î¦·³Ê¼¤È¤·¤ÆµìËþ½£¤ËÉë¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÙÀî¤µ¤ó¤Ï½ªÀï¸å¡¢µì¥½Ï¢·³¤Ë¤è¤êÍÞÎ±¤µ¤ìÉÂ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
38ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËËäÁò¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤¬¸½ÃÏ¤òÄ´ºº¤·¡¢°ä¹ü¤òÈ¯¸«¡£
DNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯11·î¤ËºÙÀî¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊºÙÀîÍøÃË¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦ÀÄ»³À¿»Ò¤µ¤ó86ºÐ¡Ë
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤¢¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤Ï¤·¤¿¤é¤¤¤«¤ó¡×
¡Öº£ÈÕ¤Ï°ì½ï¤Ë¿²¤ë¡¢ºù¤¬ºé¤¯¤¤¤¤»þ´ü¤Þ¤Ç²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡×
¹ñ¤Ë¤è¤ë°ä¹ü¤ÎDNA´ÕÄê¤Ï2003Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©½Ð¿È¼Ô¤Î°ä¹ü¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Ç7ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£