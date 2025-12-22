東京 神田北口に次世代型店舗を初出店！「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年12月24日（水）に主力ブランドである「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」をグランドオープンする。同店では従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、ひとりから家族まで、幅広い層がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供する。
オープンに先立ち、12月22日（月）に報道関係者向けに「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会 〜次世代店舗発表 / 内覧 ＆ 新メニューメディア先行試食会〜」を開催した。当日は社長によるプレゼンテーションに加え、新たな空間で提供する主力商品「ワイルドステーキ」や、新メニュー「骨付きリブロース」（12月24日（水）発売予定）のメディア先行試食、ならびに次世代型店舗の内覧を実施した。
■新たなステーキ体験を提供する店舗
イベントは、株式会社ペッパーフードサービス 代表取締役社長CEO 一瀬 健作氏の挨拶から始まった。
いきなり！ステーキは2013年、銀座1号店のオープンを皮切りに、「一番おいしいメインディッシュであるステーキを、いきなり食べる」という明快なコンセプトで成長してきた。コース料理ではなく、ステーキそのものを主役に据えるスタイルは、日本における新たなステーキ文化として定着してきた。
今回の発表では、こうした原点を大切にしながらも、食の価値観や利用シーンの変化に対応する必要性が強調された。かつて300gが主流だった客単価・喫食量も、原材料高騰や生活スタイルの変化を背景に、現在は約200gが中心となっている。量から質、そして「食事の時間そのものの満足度」へと、重視される価値が移り変わっているという。
いきなり！ステーキは創業以来、高品質な牛肉を使用した「本格的なステーキ」で、多くの人に親しまれてきた。創業者の「本格的なステーキを気軽に召し上がっていただきたい」という想いを継承しながら、変化する外食市場に合わせたブランド変革を積み重ね、神田北口店は、その象徴となる次世代型店舗として「新たなステーキ体験を提供する店舗」という位置づけで誕生する。
今回初お披露目となる次世代型店舗は、従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、ひとりはもちろん、女性や家族まで幅広い層が、自身のペースでゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供する。
■3つの特徴を持つ次世代型店舗
次世代型店舗の特徴は、次のとおりだ。
1. 空間デザインの革新
従来よりも席数をあえて絞り、ゆとりある空間設計を採用した。1席あたりのスペースを広く確保し、隣席との距離や視線にも配慮。ひとり客からグループ利用まで、落ち着いて食事を楽しめる設計とした。
ゆったりと楽しめる空間
2. 調理技術の進化
厨房では長年採用してきたチャコールブロイラーに代わり、スチームコンベクションオーブンを導入。温度と時間を機械制御することで、焼きムラを抑え、どの店舗でも安定した品質のステーキ提供を可能にする。人の技量差に左右されやすいという飲食業界の課題に、テクノロジーの力で解決した。
スチームコンベクションオーブン
3. 新メニューの導入
神田北口店オープンに合わせて、豪州産「骨付きリブロース」を新メニューとして、2025年12月24日（水）より販売開始予定。これにより豊富な肉汁とリブロースならではの深い味わいを楽しむことができる。
店舗限定《骨付きリブロースステーキ》１枚：6,800円(税込)
※骨付き１枚：約550g
※切り分けてご提供するため、グループでのシェアも可能。
※テイクアウト対象外商品。
そのほか、モバイルオーダーやセルフレジといったDX施策について一瀬社長は、「人件費削減が目的ではない」と明言した。狙いは、来店から食事までの待ち時間を短縮し、限られたランチタイムなどを有効に使ってもらうこと。店舗稼働率を高めながら、顧客満足度を向上させるという考え方だ。
■新メニュー「骨付きリブ」と主力商品「ワイルドステーキ」を試食
発表会では、試食用に用意された新メニュー「骨付きリブ」と主力商品「ワイルドステーキ」を食べることができた。
「ワイルドステーキ」は、赤身特有の旨味が感じられるステーキだった。また新メニュー「骨付きリブ」は、噛むほどに深い味わいがあるステーキで、こちらも美味しかった。
左が「骨付きリブ」、右が「ワイルドステーキ」
神田北口店での取り組みをもとに、今後の店舗展開や既存店舗のリニューアルに活かしていく構えだ。いきなり！ステーキは、この神田北口店を皮切りに、より多くの人々に愛されるブランドへと進化を続けていくことだろう。
＜詳細情報＞
店舗名：いきなり！ステーキ神田北口店
所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１丁目３４−３D2SMビル1階
開店日：2025年12月24日（水）
営業時間：11:00〜23:00(ラストオーダー 22：30)
電話番号：03ー6271ー7029
座席数：BIGテーブル席10席、テーブル席16席、BOX席12席 合計38席
いきなり！ステーキ神田北口店
