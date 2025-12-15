¡Ú¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ã¡ª¡Û¡ÖÇä¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯
¡Önews every.¡×¤Î¿¹·½²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ã¡ª¡×¡£15Æü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¡ØÇä¤ì¤¿¤â¤Î¡Ù¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¡×¤Ç¤¹¡£
¢£³¹¤Î¿Í¤¬¡Öº£Ç¯¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤Ï¡©
Çã¤¤Êª¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤Î¿Í¤Ë¡Öº£Ç¯¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¹ØÆþ¡Ê40Âå¡Ë
¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤«·ë¹½Çã¤¤¤Þ¤·¤¿º£Ç¯¡£ÌîºÚ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È¥À¥á¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢ÌîºÚ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤òÇã¤¦ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¡×
µíÆý¤ò¹ØÆþ¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö1Æü1ËÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁµíÆýÂç¹¥¤¡£¡Êµí¤Î¡ËÆýºñ¤ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢µíÆý¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£1ËÜ300±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤ä¤Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤ÊµíÆý¤ÎÌÃÊÁ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤êÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½µíÆý¤Î¶â³Û»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ý¹È¤ò¹ØÆþ¡Ê70Âå¡Ë
¡Ö°ìÈÖºÇ¶á¤À¤È¡¢²¿¸Ä¤â¸ý¹ÈÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÁ´Á³¥À¥á¤Ç¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë4ËÜÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ°¤Ï¡Ë¥Þ¥¹¥¯¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Êº£¤Ï¡Ë¸ý¹È¤¯¤é¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¢£¡Ö½Õ±«¡¦¤¯¤ºÀÚ¤ê¡×15°Ì¤Ë¡¡¤Ê¤¼¡©
Á´¹ñÌó6000Å¹ÊÞ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ëº£Ç¯¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬µîÇ¯¤è¤êÇä¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÈÎÇä¶â³Û¤Î¿¤Ó¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º15°Ì¤Ï¡Ö½Õ±«¡¦¤¯¤ºÀÚ¤ê¡×¡£½Õ±«¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¡¢¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ËãíåÅò¡£¼ç¤Ë½Õ±«¤¬ÌÍ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö²È¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅ¹¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¹¥¤¤Ê¶ñºà¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±Æþ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥à¤ÇÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿É¤µ¤äÌÍ¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅ¹Æâ¤ÏËþÀÊ¡£20Âå¤«¤é30Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªÃë¤ò²á¤®¤ë¤ÈÅ¹¤Î³°¤Ë¤Þ¤ÇÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥óÀìÌçÅ¹¡¢º£·î¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¹ñÆâ¤Ë53Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç¡Ö34Å¹ÊÞ¡×¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï6Å¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÞ·ã¤Ê¿¤Ó¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä²Á³Ê¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç
¼¡¤Ï14°Ì¡£¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¡×¡£
µ¤²¹¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿·î¤Ë¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤¿¤Û¤«¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤«¤é¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â2°Ì¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥àºÞ¡×¡¢8°Ì¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡¢9°Ì¡Ö¥Ï¥ó¥É¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¡¢11°Ì¡ÖÈþÍÆ±Õ¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÇÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡£µîÇ¯¤Ï4°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Å·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥È¥Þ¥È¤Î²Á³Ê¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂåÂØÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Çã¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
5°Ì¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È3°Ì¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏµîÇ¯¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£°µÅÝÅª¤Ê1°Ì¤Ï¡Ö¥³¥á¡×²Á³Ê¾å¾º¤Î¤¿¤á¤«
¤½¤·¤Æ¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¥á¡×¡£µîÇ¯¤Î3°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê1°Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥á¡×¤â¥³¡¼¥Ò¡¼Æ±ÍÍ¡¢ÈÎÇäÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï4321±ß¡£µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤Ï3469±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤À¤¤¤Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤â¤Þ¤¿¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¡¢¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¤Ï¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤«¤é´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤êÌó12¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÎÃÍ¾å¤²È¯É½¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ê¤ó¤È3²óÌÜ¡£ÃÍ¾å¤²¤ÎÇÈ¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÈÎÇä¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©
°ìÊý¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈÎÇä³Û¤Î¸º¾¯¤¬Âç¤¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÈÎÇä¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡Ö¸¡ººÌô¡×¤È2°Ì¡Ö¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËÉ¿å¡¦Ùû¿å¡Ê¤Ï¤Ã¤¹¤¤¡Ëºà¡×¤Ç¤¹¡£¿å¤òËÉ¤¤¤À¤ê¤Ï¤¸¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²Æ°Ê¹ß¡¢±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Çß±«¤¬Áá¤¯ÌÀ¤±¤¿ÃÏ°è¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï13Æü¤ÎÌë¡¢18Æü¤Ö¤ê¤Ë0.5¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÏ¿Åª¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈÎÇä³Û¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þµîÇ¯¤è¤êÈÎÇä³Û¤¬¿¤Ó¤¿¤â¤Î¡¢µîÇ¯¤è¤êÈÎÇä¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£