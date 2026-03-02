プロフィギュアスケーター・羽生結弦が、スペシャル・メッセンジャーを務める日本テレビ系『news every.』（後3：50〜後7：00※一部地域をのぞく）の3月11日放送回に登場。震災から15年を迎える同日にスケートリンクから生出演し、「鎮魂の舞」を披露する。【写真】美しいスケート姿！氷上を舞う羽生結弦羽生は、宮城・仙台市出身。東日本大震災が起きたのは16歳・高校1年生のときだった。仙台市内のスケートリンクで練習中に