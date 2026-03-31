news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。31日のテーマは、「変わる“電話サービス”…値上げも」です。■「104」31日で終了…ピーク時のオペレーターは約2万人「あの店、何番だっけ？」電話番号が分からない時に番号を案内してくれる「104」が31日で終了します。NTT東日本・西日本が提供してきたサービスで、「104」に電話をかけて、オペレーターに名前や住所を伝えることで登