【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月8日〜12月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『大事にする人を選んでいくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分のことも周囲のことも冷静に判断していきます。自分の印象を上げてくれるものだけを選んでいくようにするようです。「良くしてくれる人に自分も良くしてあげる」スタイルでいくでしょう。仕事や公の場ではいつも通りの頑張りを認めてもらえるような出来事があります。そのおかげで日頃のストレスも軽減しそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
周囲に今の状況を漏らしていくことが増えるでしょう。あまり話しすぎると、こちらの不幸を願っている人達が隙を狙って来ます。上手に会話もコントロールしていきましょう。シングルの方は、様々なことに不平不満が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の魅力を惜しげもなく出して来ます。
｜時期｜
12月15日 欲しいものを手に入れる ／ 12月16日 行動を変えていく
｜ラッキーアイテム｜
発汗
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞