激安スーパー「ロピア」の“おトクすぎる特大総菜”を4つ厳選！ 626円ピザの迫力、ボリューミー肉団子も
晩御飯を作るのがしんどい日、たまにはありますよね。そんな忙しい日の“あと一品”やお弁当、ホームパーティに便利なロピアの総菜。主婦の味方「ロピア」には、コスパだけでなく本当に美味しい総菜やデザートが揃っています。これから迎える子どもの冬休み、年末年始の集まりには大容量のお惣菜が重宝すること間違いなし！
ロピアの総菜売り場は、まるで屋台のようなにぎやかさで、から揚げやお寿司、グラタン、ピザなど家族が喜ぶメニューがズラリ。どれもちゃんと美味しくて、食卓がちょっぴり豊かになる、そんな主婦の味方スポットなんです。今回はリピ必須の絶品総菜と隠れ人気のヨーグルトをピックアップ！「これ、スーパーの味じゃない！」と思わず驚く商品を紹介していきます。
◆オリジナルピザ 各626円（税込）
ロピアの「オリジナルピザ」は、テレビでも紹介されるほどの人気商品で店内で焼いている本格ピザ。買えば買うほどお得で、2枚で1,111円（税抜）。5枚買うとなんと2,222円（税抜）になります。ピザの直径は約30cmと大きめなので家族でシェアして食べやすいのも嬉しいです。
●マルゲリータピザ
一番人気の「マルゲリータピザ」は、トマトソース、モッツァレラチーズ、バジルのシンプルながらも濃厚な味わいが特徴です。生地はモチモチとしていて、本格的な味わいが楽しめます。思ったよりもトマトの主張は弱めなので、トマトが苦手な息子でもおいしく食べることができました。
●テリヤキチキンピザ
テリヤキチキンとコーン、チーズがトッピングされた「テリヤキチキンピザ」は、甘じょっぱい照り焼きチキンが美味しく、シンプルながら存在感は抜群！ほんのり甘みがあるコーンがアクセントになり、テリヤキソースとの相性も絶妙です。どこを食べてもしっかりと具材の美味しさを楽しめて、子どもに人気が高いピザでした。
◆自家製ロピア一口肉団子 650円（税込）
「一口団子」と商品名にありますが実際には結構ボリューミーで、2〜3口ほどのサイズ感です。野菜がたくさん入っていることで食感も楽しく、黒酢餡がかかっています。
実際に食べてみるとシャキシャキ食感の野菜入りで、見た目よりもあっさりとしていました。冷めても美味しいのでご飯のおかずにもお弁当にもピッタリ！野菜嫌いな子どもでも美味しく食べてくれたのが印象的でした。
◆焼鳥三昧（ハラミ・ハツ・モモ）719円（税込）
ハラミ・ハツ・モモの3種類の鶏の部位が一気に楽しめるセットです。味付け、焼き加減にこだわっており炭火焼風の香ばしさ、ジューシーさが感じられます。
ハラミはコリコリ食感＋脂の甘み、ハツは弾力＋ジューシーさ、モモは王道の肉の旨味がしっかりと感じられました。お酒のおつまみにも、食卓のおかずにもピッタリの万能総菜で食卓に並べれば手抜き感なく見えるメニューになりそうです。
◆もっちりーの 岩手牛乳ヨーグルト 430円（税込）
名前の通り“もっちり食感”が特徴で弾力のあるヨーグルトで食べ応えがあります。プレーン（無糖）と低糖（ちょいあま）という2種類のタイプがあり、パウチタイプで500g入りになっています。
今回購入したのは、ちょいあまタイプ。普段ギリシャヨーグルトを毎日食べている筆者ですが、こちらはギリシャヨーグルトほど硬さはないものの、重みと密度があるため、しっかりと満足感を感じられます。朝食やデザート、おやつにもちょうど良い甘さで、ヨーグルトの酸味が苦手な方でも美味しく食べられると思います。
◆ホームパーティ前にロピアへ行こう！
ロピアの総菜は店舗や時期によって売られているものが違うので、行くたびに新たな出会いがあります。大容量総菜は、家族や友人とシェアするのにぴったりなので年末のホームパーティのメニューの1品におすすめです。総菜以外にもロピアオリジナル商品など他のスーパーにはない商品がたくさんあるので、気になる方は是非お近くのロピアに足を運んでみてくださいね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
