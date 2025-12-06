¡ÚÂîµå¡Û´Ú¹ñ¤Ë¾¡Íø¤ÇÁ´¾¡¥¡¼¥×¡¡½é½Ð¾ì¡¦¼ÄÄÍÂçÅÐ¤Ï¡ÖÆþ¤ëÁ°¤«¤é¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×6Æü¤ÏÃæ¹ñ&¥Õ¥é¥ó¥¹¤È2»î¹ç¡Úº®¹çÃÄÂÎWÇÕ¡Û
¡þÂîµå º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025(11·î30Æü¡Á12·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ)
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï5Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ë8-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç4ÀïÁ´¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢µÕÅ¾¤Ç¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-1¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö1¥²¡¼¥àÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¥²¡¼¥àÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ2¥²¡¼¥àÌÜ¤È3¥²¡¼¥àÌÜ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁê¼ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬2¥²¡¼¥àÀè¼è¤·3¥²¡¼¥àÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç4-2¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¡Íø¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë1¥²¡¼¥àÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÈÔ²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¥²¡¼¥àÌÜ¤Ë¤ÏÁá¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼è¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¥²¡¼¥à¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£ÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Á¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç1¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢2¥²¡¼¥àÌÜ3¥²¡¼¥àÌÜ¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾¾ÅçÁª¼ê¡£¡ÖÄ¥ËÜ(ÃÒÏÂ)Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é3-0¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4»î¹ç¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸Í¾åÁª¼ê¡¦¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬1¥²¡¼¥àÌÜ¤ò¼è¤ê¤¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¤Ï¡Ö»î¹ç¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê7-2¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç(»î¹ç¤Ë)Æþ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤È¤Ê¤ë8¥²¡¼¥àÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¡£6Æü¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¡ÖÌÀÆü(6Æü)°Ê¹ß¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£