YouTubeチャンネル「昆虫ハウス101号室」を運営し、自宅で数百匹の虫と暮らす蜂丸さん（38）。自宅の壁面にはずらりと飼育ケースが並び、世界最大とされるムカデやクモ、さらに数百匹のゴキブリとひとつ屋根の下で暮らす。

【ーー閲覧注意ーー】数百匹の『肉食ゴキブリ』、世界最大のムカデ、クモ…蜂丸さんが「ペット」として飼う虫たち

犬や猫も普通に好きだと話す蜂丸さんに、虫の魅力や大量の虫と一緒に暮らす生活ぶりや、虫好きでも「本当に無理」と言うほどに苦手な個体などについて話を聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



©細田忠／文藝春秋

◆◆◆

触ると危険とか体液で臭くなるとか…嫌われがちな虫が好き

――壁一面に飼育ケースがありますが、どれくらい虫を飼っているんですか？

蜂丸さん（以下、蜂丸） ペットとしては、だいたい80種類を100匹ほど。餌用の虫も含めると全部で数百匹はいると思います。毒虫を中心に収集していて、触ると危険とか、特殊な体液で臭くなるとか、殺虫剤のパッケージになるような嫌われがちな虫が好きですね。

――虫の世界にのめり込んだきっかけは？

蜂丸 今から15年ほど前、お笑い芸人の養成所に通っていた頃からですね。もともと犬や猫も含めて生き物全般が好きで、ある時、虫のエピソードトークをしてみたらウケがよかったんですよね。

それでキャラ付けにもなるかもと思って、虫について本格的に調べていくうちにどんどん夢中になって。メディアに出るようになってからは、ほかの専門家や虫好きの話を聞く機会が増えて、ますます引き込まれていきました。

――虫のどんなところを好きになっていったのですか？

蜂丸 まず、虫ごとに戦い方が違っているのが面白いです。子どもの頃からバトル系のマンガが好きなんですが、それぞれの虫が必殺技みたいなものを持っていて、すごくかっこいい。

小さい体で大きな獲物を仕留める姿が勇ましかったり。とくに毒虫なんて、あんなに小さいのに大人の男性を怯えさせるパワーがあるのがすごいですから。子どものころゴジラを観て興奮した気持ちに近いものを、毒虫に対しても感じますね。

犬や猫だったら許されないことも、虫なら許される

――鉄道好きでいえば「乗り鉄」「撮り鉄」のように、虫好きにもジャンルがあるのでしょうか。

蜂丸 虫好きは大きく分けて「採集」「標本」「飼育」のタイプがあるんですが、自分は特に飼育に惹かれています。

――飼育する魅力はどんなところに？

蜂丸 繁殖させる過程が面白いです。たとえばダンゴムシなら、普段は土の中に隠れていますが、たまに覗いたときに明らかに数が増えていると、すごく嬉しいんです。

新種が誕生するロマンもあります。偶然「奇形」として生まれる個体がいて、たとえば黄色と黒のしま模様のダンゴムシの中に、突然真っ黄色の個体が現れたりするんです。そういった子たちの繁殖を重ねて固定していくと、別の名前の新たな種類として扱われることもある。そういう未知の可能性にすごくワクワクします。

――飼育している昆虫を観察して楽しむこともあるんですか？

蜂丸 もちろん。単純に餌を食べている姿を眺めているだけでも面白いですし、ムカデの脱皮の瞬間は自然界でめったに見られないので、家で飼っているからこそ貴重な瞬間に立ち会える。ストレスがあると巣を作らない虫もいて、うちで巣を作っているのを見ると、「よかった、作ってくれた！」とうれしくなります。

――虫を繁殖させると、すごい数に増えていきそうですね。すべて飼い続けるのは大変では？

蜂丸 数が増えた場合は、譲渡したり販売したりしています。虫の場合は、犬や猫といった一般的なペットと違って交換したり、譲ったりする文化が根付いているんです。「たくさんいるなら、よかったら交換してよ」みたいなやり取りはよくあって、どこかポケモン的というか、集めて、増やして、交換する楽しさが虫の飼育にはありますね。

虫に愛着はほとんどない

――他のペットなら、交換なんてあり得ませんもんね。

蜂丸 僕も犬や猫は普通に好きで、うちではカエルや爬虫類も飼ってますが、その子たちは「ペット」だと感じられる。つまり愛着があるんですけど、虫は極端な話、愛着がないなと。そう感じるのは「まぶた」がないからかなと考えていて。

――というと？

蜂丸 まぶたがあると、目を開けたり閉じたりする動作に「表情」が生まれるんです。その仕草を見ると、「かわいいな」と思える。でも昆虫にはまぶたがなくて、表情の変化が一切ないので、どうしてもペット感が薄いんです。

虫は人になつくこともありませんし、人間を認識しているような素振りもない。もちろん大切に育てたい気持ちはありますが、一般的なペットみたいに感情的なつながりはほとんど感じません。なかには「かわいいね」と話しかけて、ペットのように接している人もいるみたいですけどね。

それに、虫は寿命がとても短くて、3カ月も経たないうちに亡くなる個体も多いので、感情移入できる期間も限られてしまう。たとえば、いま飼っているムカデの中に寿命が3〜4年くらいの個体がいて、それには多少思い入れも生まれてきます。

――虫が亡くなったときは、お墓をつくって弔ったりするんですか？

衝撃的すぎる、亡くなった虫の“弔い方”

蜂丸 けっこうショッキングかもしれませんが、燃えるごみに……。

――えっ!?

蜂丸 かわいそうだからとお墓をつくる人もいますが、土に埋めると寄生虫が発生したり、亡くなった虫の卵や幼虫が外来種として繁殖したり、最悪の場合は環境を壊してしまうこともあるんです。最近はベッドの横で飼っている、肉食性のゴキブリに食べてもらうこともあります。

――ゴキブリも飼育しているんですね。可愛いと思えたりするものなんですか？

蜂丸 いや、ゴキブリだけは本当に無理です。1年ほど前に、ゴキブリ好きな方からご厚意で1000匹ほど分けてもらっただけですし……。その他、数百匹のゴキブリも飼育していますが、あくまで「餌」としてであって、見た目も気持ち悪いですし、飛ぶのとかもやめてほしい。ゴキブリって「オブロンゴナタ」「インシグニス」みたいに名前がかっこいい種類も多いんですが、それに対して「ゴキブリのくせに！」って腹立つくらい、嫌いです（笑）。

――ゴキブリが苦手な感覚は、虫が苦手な人とあまり変わらないんですね。

蜂丸 虫好きといっても、すべての虫が好きなわけじゃないんです。あとは虫を飼っていると土を使うことが多いので、部屋にコバエが発生しやすいんですけど、あれも普通にイヤです。食事中にまとわりついてくるので、避けながら食べてます。

とはいっても、こうした生活を続けていると、だんだん慣れてはきますよ。虫の餌を冷凍庫で管理することも、最初はかなり抵抗がありましたが、今では自分用の冷凍食品と虫の餌を普通に一緒に入れてますもん。さすがにまだゴキブリだけは苦手で、今でも絶対に素手で触ったりはできませんが……。

一度だけ部屋に女性が来たことがあったが……

――これだけ昆虫を飼育するとなると、物件探しも大変だったのでは？

蜂丸 本来なら大変なはずなんですが「引っ越しします」という動画をアップしたところ、不動産業をやっている視聴者の方が助けてくださって、今の物件にめぐり合うことができました。

――物件選びでこだわったポイントはありますか？

蜂丸 隣の部屋でバルサンが焚かれて、その煙が壁を抜けてきて虫が全滅したって話を聞いたことがあり、部屋が隣接していないところがいいなと。あとは水道が部屋から近いこと、シンクが広いとこが本当に理想ですね。乾燥に弱い虫も多いので、加湿器や霧吹きの水をしょっちゅう補充する必要があって水場が遠いと往復が大変なので。

――やはり、虫を飼育することを前提に物件選びをされているんですね。住環境で気をつけていることはありますか？

蜂丸 近隣の方が殺虫剤を使ったとき、万が一にも部屋に入ってこないように年中雨戸を閉めています。あと、部屋が広すぎると保湿管理が難しくなるので、カーテンで部屋の中央を仕切って狭い空間を作るようにしています。いまは居住スペースが1部屋ですけど、本当は狭い部屋が2つあるのが理想ですね。

――ちなみにこの部屋に、虫好き以外の友達とかが来ることもあるんですか？

蜂丸 虫好き以外はめったにないですね。でも、奇跡的に一度だけ女性が来てくれたことがあったんですよ。お酒も飲んで、いい雰囲気だったんですけど、女性がこの部屋の様子を見た瞬間、呆然としちゃって……。この部屋自体にウコンみたいな効力があったのか、あっという間に酔いが覚めたみたいで、すぐに帰られてしまいました。

――あまりに見慣れない光景なので、さすがに驚かれますよね。

蜂丸 まあ、特殊な趣味ではあるので、一般の方には理解しにくいかもしれません。でも、虫は犬や猫に比べると誰でも飼いやすくて、ペットを飼いたい人には意外とハードルが低いと思うんですよね。

寿命が短いので、犬や猫みたいに10年後の自分の生活を想像する必要もないですし、価格も高くない。採集すればお金もかかりませんし、数匹だけなら維持費も安いですし、ペット入門にはちょうどいい存在だと思いますよ。

〈「ムカデ1匹で10万円」「ダンゴムシ5匹で20万〜30万」になることも…数百匹の虫を『ペット』として飼う男性（38）が語る、虫たちの“意外な市場価値”〉へ続く

（福永 太郎）