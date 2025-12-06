なにわ男子に“やってほしい企画”をメンバー自ら選考！応募総数3000通以上の中から発表

本日12月6日（土）の『なにわ男子の逆転男子』は、「地元愛を見せてみい！Aぇ! group ＆ AmBitiousと関西愛チームバトル！」を放送。

放送終了直後からは、TELASA（テラサ）にて特別企画「視聴者から届いた企画を読んでみよう」の配信がスタートする。

現在『なにわ男子の逆転男子』の番組ホームページ、公式Xでは「なにわ男子にやってほしい企画」を募集中。

今回は、そんな視聴者から寄せられた「やってほしい企画」の中から、未来のヒット企画を探すTELASAオリジナルの特別企画を実施する。

これまでの応募総数は3000通以上。応募企画の中から実現した「ただ1時間寝るだけ」の“睡眠男子”や、「ただ1時間食べ続けるだけ」の“満腹男子”は、地上波放送だけでなく見逃し配信でも好評を博した。

そこで今回は、さらなるヒット企画を探すべく、なにわ男子のメンバーたちが寄せられた企画案を見ながらざっくばらんにトーク。

「ダンス・歌」「ファッション」「コスプレ」「運動」「クイズ・勉強」「料理」「演技」「恋愛」「その他」とジャンル分けされた企画案の中から、気になったものをピックアップしていく。

最終的にはメンバー1人ずつが“推し企画”を発表。実現した暁には、その企画をプロデュースするという大役を担うことに。

◆なにわ男子が選ぶ“推し企画”とは？

西畑大吾が選んだのは、「なにわ男子をカラオケ部屋に閉じ込める」というもの。

7人をカラオケ部屋に閉じ込め、どんな曲をセレクトし、盛り上がるのかをモニタリングする企画に、メンバーも「いいね」と賛同する。

大西流星からは「どうせカラオケでロケするなら、もう1本くらいカラオケの企画があるといい」というスタッフ目線の発言が飛び出すと、大橋和也から採点で100点を目指すという企画も挙げられる。

道枝駿佑は「30分間のなにわ男子ライブ企画」をピックアップ。以前から「番組でライブ企画をやりたい」と熱望していた道枝は、思い描くライブ企画をプレゼンし、メンバーからも好感触？

藤原丈一郎は、自身の名前が多く挙がっていた「ファッション」企画に着目。メンバーが藤原の私服をプロデュースする企画や「ダサいイメージ」の藤原をイメチェンする企画などが寄せられており、藤原も思わず興味を抱く。

さらに長尾謙杜からはゲーム企画、高橋恭平からは衝撃的なコスプレの企画も。思いのほか多かったという「コスプレ企画」からは、おもしろそうなものも続々挙げられていく。

ほかにも、さまざまな型破り企画や実現不可能そうな企画が登場。はたして、どんな企画をピックアップし、プロデュースすることになるのか？