ドジャース監督、大谷翔平のWBC出場「判断は翔平に任せました」ただ起用法は…
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、12月5日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。大谷翔平選手のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場について語った。
いろいろな話の中で、大谷選手のWBC出場についての話題に。過去の放送で「個人的にはWBCに出場しないで欲しい。2026年シーズンに備えてゆっくり休んでもらいたい」と語っていたロバーツ監督に、今回、大谷選手がWBC出場を正式表明したことについてたずねる。
これにロバーツ監督は「判断は翔平に任せました」とし、「球界、WBC、日本代表、翔平本人にとっても素晴らしいこと。翔平を応援するのが楽しみです」と、本人の意向を尊重するコメントを残した。
また、起用法については「指名打者のみでの出場なら問題ありません」とした上で、「実戦形式では投げないでしょう」「実戦形式での投球はドジャースの春季キャンプでやるので、WBCでバッティングを行いつつ、ブルペン練習を行います。投手ではWBC終了後、ドジャースに戻ってから打者との対戦。試合での登板を通じて準備していきます」と説明。WBCでは打者に専念し、投手としてはドジャースで段階的に調整していく方針を明かした。
いろいろな話の中で、大谷選手のWBC出場についての話題に。過去の放送で「個人的にはWBCに出場しないで欲しい。2026年シーズンに備えてゆっくり休んでもらいたい」と語っていたロバーツ監督に、今回、大谷選手がWBC出場を正式表明したことについてたずねる。
また、起用法については「指名打者のみでの出場なら問題ありません」とした上で、「実戦形式では投げないでしょう」「実戦形式での投球はドジャースの春季キャンプでやるので、WBCでバッティングを行いつつ、ブルペン練習を行います。投手ではWBC終了後、ドジャースに戻ってから打者との対戦。試合での登板を通じて準備していきます」と説明。WBCでは打者に専念し、投手としてはドジャースで段階的に調整していく方針を明かした。