ママ友にマグカップでコーヒーを出すのは失礼？「飲む気になれなかった」という陰口に「貴族なの？」と批判殺到

ママ友同士でランチやお茶会をすることはあるだろう。だが自宅に招く場合、些細な価値観の違いがトラブルになることもあるようだ。ガールズちゃんねるに12月上旬、「ママ友にマグカップでコーヒーを出したら陰口を言われた」というトピックが立てられた。

トピ主は幼稚園に通う子どもを持つ女性だ。先日、ママ友が遊びに来た際、趣味で集めているコレクションの中から好きなマグカップを選んでもらい、コーヒーを振る舞ったという。ところが後日、予想外の事実を知らされる。（文：天音琴葉）

「普段使いではない」マグカップだったのに……

トピ主は、ママ友に出したマグカップは「普段使いではない」と続ける。カプセル式のコーヒーも、好きなものを選んでもらったそうだ。その日は特に問題もなく、お開きになったようだが……。

「他のお母さんからその日きていたお母さんのひとりがマグカップでコーヒーを出されてびっくりした、飲む気になれなかったと言っていたと聞きました」

招いたママ友が陰で文句を言っていたのだ。

「来客にマグカップで飲み物を出すのはそんなに失礼だったでしょうか…？」

と、トピ主は疑問を投げかけている。

「夫の上司にマグカップじゃ失礼かもしれないが」

すると、コメント欄にはトピ主を擁護する声が相次いで書き込まれている。まず多かったのが、「人んちで出してもらったもんに文句言うな！」という怒りの声だ。

「夫の上司とかにマグカップじゃ失礼かもしれないが」とコメントした人も、「ママ友にはマグカップで十分」と続けている。「コーヒーならマグカップあり」「紅茶だとちょっとビックリするけど」というコメントもある。

確かに、相手や飲み物によって器を使い分けたほうがいいが、ママ友にコーヒーを出す程度ならマグカップで問題ないという感覚の人が大半のようだ。中には「貴族なのかな？」と、陰口を叩くママ友を揶揄するコメントもある。

さらに、その悪口をわざわざトピ主に伝えてきたママ友の存在に多くのコメ主がざわついている。

「告げ口してきたママ友が嫌な感じ」「むしろ真の敵は陰口報告ママだよね。人間関係かき回すの大好きな性悪ママ」

確かに、わざわざ陰口を伝えて波風を立てる人も要注意人物だ。「縁を切る判断ができて良かったですね」というアドバイスが相次いだ。トピ主は今回の件で、付き合うべきではない相手が誰か、はっきりと分かったのではないだろうか。

多くのコメントにあるように、ママ友にコーヒーを出す場合、普段使いではないマグカップでもてなす行為は失礼ではないだろう。「ソーサーとセットのタイプを買い揃えた方がいいですか？」と、トピ主はすっかり自信を無くしてしまったようだが、コメント欄を読む限り、ママ友のためにわざわざ高価なカップ＆ソーサーを買い揃える必要はなさそうだ。今回の出来事は、ママ友らの本性が早めにわかってよかったと割り切るのが正解かもしれない。

※キャリコネニュースでは「マナー違反だと思ったこと」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/WRE0YD0N