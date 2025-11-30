◇東京六大学野球連盟結成100周年記念試合 East4―1West（2025年11月29日 神宮）

“本拠地”で一発締めだ。東京六大学野球連盟結成100周年記念試合が29日、神宮で行われた。ヤクルトからドラフト1位指名を受けた法大・松下歩叶内野手（22）が、出身校で東西に分かれたEastの「3番・三塁」で出場。5回に秋季リーグ戦を含めて3試合連続本塁打となる左越え2ランを放った。プロでは本拠地となる神宮での大学最終戦で有終の美を飾った。

ゆっくりと走り出し、右手を高々と上げた。2―1の5回1死一塁。松下が高く浮いたチェンジアップを捉え、左翼席に豪快なアーチを描いた。「2ストライクに追い込まれたので、何とか後ろにつなごうという気持ちでいった。うれしかったです」と笑った。

この日着用した特別仕様の「East」ユニホームは、エメラルドグリーンだった。指揮を執った早大・小宮山悟監督からは試合前に「ユニホームがヤクルトっぽいな」とユーモアのあるいじりを受けた。「（監督から）コメントを頂いたので、その気持ちもあり、打てたと思います。いい色だなと思います」と松下。リーグ戦通算14本塁打を放った右の強打者として、大学最終戦を見事に一発で彩った。

10月23日のドラフト会議でヤクルトから1位指名を受けた。直後の秋季リーグ戦最終カードだった同25日からの東大戦では、2、3回戦で2ラン。“ヤクルト・松下”として、来季からの本拠地となる神宮で3試合連続2ラン締め。「一緒にやる選手たちも違うので、そこは新しい気持ちで入りたいなとは思いますけど、いい気持ちでヤクルトに入団できるので、そこはうれしく思っています」と胸を張った。

11日の仮契約では通算2133安打を放ったレジェンド・宮本慎也氏もつけた背番号「6」に決まった。「わくわくするような気分」と次のステージでの躍動へ、自身への期待も膨らんでいる。東京六大学リーグから来季プロに進むのは計6選手。「もちろん対決したときには勝ちたいですけど、お互い高め合って全員で活躍できたらなと思っている。競い合いながら成長できたら」。しのぎを削ったライバルとともに、プロでのさらなる飛躍へ気持ちを新たにした。（小林 伊織）