捨てられたわんこの奇跡の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「本当に心が痛みます」「成長に感動して泣けた」「健気でたまりません…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『土手に捨てられていた犬』と6年間一緒に暮らした結果…当時が嘘のような『現在の光景』】

土手に捨てられていた犬

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、猫のじゅんちゃんと茶太郎ちゃんの日常が紹介されています。今回投稿されたのは、きゅうちゃんとの出会いの物語です。

きゅうちゃんは、土手に捨てられていたところを保護したわんこでした。痩せ細りボロボロの姿だったそうですが、投稿主さんは家族として迎え入れることを決意。少し怖がりなきゅうちゃんとの暮らしが始まったのでした。

しかし、きゅうちゃんは人間に対して恐怖心を抱いていたようです。お散歩も経験がないのか、階段を登ることすらできない状態でした。

少しずつ変わっていく姿に感動

きゅうちゃんは、ご飯を自力で食べることもできなかったといいます。投稿主さんが手で口まで持っていかなければ、たとえ空腹でも食べようとしなかったのです。そんなきゅうちゃんを、投稿主さんはゆっくりと見守ってきました。

きゅうちゃんが心を開く立役者となったのが、先住犬のはっちゃんです。きゅうちゃんは、はっちゃんと遊ぶのがとても気に入ったのだとか。遊びの中で運動もでき、ガリガリだった体も徐々に逞しくなりました。

短く刈っていた毛も伸びて、とっても可愛いわんこになったのです。

新たな家族との出会いと成長

それから、投稿主さんの家には猫も仲間入りすることになります。まずやってきたのがじゅんちゃん。初対面では緊張していたものの、慣れてくるととっても仲良しに。今では、じゅんちゃんに甘えるきゅうちゃんの姿も見られるといいます。

最近では、子猫の茶太郎ちゃんも新たな家族となりました。すっかり先輩としての力量を備えていたきゅうちゃんは、率先して茶太郎ちゃんのお世話をしてくれるのだとか。

投稿主さんとの出会いから6年たち、現在は8歳になったきゅうちゃん。これからも幸せな暮らしが続くよう、願ってやみません。

この投稿には「誰にも負けないくらい幸せになったね」「これからもみんな仲良く長生きしてね」「深い愛情を本当にありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

4匹の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。