運動に使用した障害物を片付けるスタッフの後を追いかける引退競走馬。ピタリと寄り添う愛らしい姿にネットでは「可愛い可愛い！」「お利口さんだし、甘えん坊」と話題になっている。

【映像】スタッフにピタリと寄り添う馬（華麗なジャンプも披露）

話題を集めているのは、北海道・新ひだか町の牧場「ウエスタンファーム」のkoshigoe（@koshigoe0127）さんの投稿。円形の馬場で使っていた道具をスタッフが片付けようとしていると、片付けの手伝いをするかのようにピタッとスタッフを追う馬。外に出て行くのかと思いきや、また戻ってくる。きれいに片付くまでずっと一緒だ。

寄り添っていたのは、引退競走馬のシゲルジャンボイモ（10歳）。競走馬時代から、美しい芦毛の馬体や独特な名前も含めてファンが多い馬である。そんなシゲルジャンボイモは引退後、馬術大会で上位に入賞するなど華麗なる活躍を見せている。

一緒に片付け？スタッフにピタリと寄り添うシゲルジャンボイモ

この日も「フリージャンプ」をこなしていたシゲルジャンボイモ。自分たちが運動に使った道具の片付けを最後まで見守っていた。

シゲルジャンボイモがスタッフにピタリと寄り添う愛らしい姿をXで見た人からは、「可愛い可愛い！お手伝いしたいのかしら？」「お利口さんだし、甘えん坊ですね」「遊んで欲しいのかな？」などのコメントが寄せられている。

この行動について、牧場スタッフである投稿者は「運動が終わったから、厩舎に連れて帰ってほしくてついてきているだけかもしれない」と推測。たくさん寄せられた反響には「競走馬引退後に再度注目されたことをうれしく思う」と話している。（『わたしとニュース』より）