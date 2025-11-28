Image:jp.ecoflow.com

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、11月27日に発売したばかりで最新規格「Qi2.2」対応した、EcoFlow（エコフロー）の「Qi2.2 EcoFlow RAPID Mag 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション（折りたたみ式）」がお得に登場しています。

新発売でいきなり8%オフの最安値。EcoFlowの最新Qi2.2充電ステーションが持ち歩きガジェットの定番に

2025年11月27日に新発売された、EcoFlow（エコフロー）の「Qi2.2 EcoFlow RAPID Mag 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション（折りたたみ式）」。iPhone、AirPods、Apple Watchを1台で同時充電でき、さらに発売直後から8%オフ。折りたためる超コンパクト設計で、持ち歩き充電の最適解になりそうです。

注目は、最新規格「Qi2.2」対応という点。Qi1規格と比べて3倍の高出力を実現しており、ロスを抑えたワイヤレス充電が行えます。

さらに、EcoFlow独自の温度制御技術「X-Cooling」を搭載。充電中に発生しがちな熱を効率的にコントロールし、発熱を抑えながら安定した出力を維持します。ワイヤレス充電で気になる「熱くなる問題」をきちんとクリアしてきているのは、ガジェット好きとして見逃せません。

折りたたみ式で「持ち運べる3-in-1」に

もう一つの魅力は、折りたたみ式の超コンパクト設計。一般的な3-in-1充電器は据え置き前提でかさばりがちですが、本機は手のひらサイズに折りたためるサイズ感で、出張や旅行、外出先でもiPhone／AirPods／Apple Watchの3台同時充電が可能です。

また、内蔵の光センサが周囲の明るさに応じて充電速度をスマートに調整。忙しい時間はパワフルに急速充電し、就寝時は安全で静かに充電ができるのも嬉しいポイントです。

最新Qi2.2対応、X-Coolingでの発熱対策、そして折りたたみ式の携帯性。「Qi2.2 EcoFlow RAPID Mag 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション（折りたたみ式）」は、据え置きと持ち歩きの両立を叶える1台です。発売直後の8%オフは、いま動く理由として十分。充電環境を一新するなら、チェックして損はありません。

なお、上記の表示価格は2025年11月28日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

