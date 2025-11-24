¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤°¤é¤¤´¶Æ°¡×¡¡Ä¹Ìî»Ô¤ÎÈÕ½©¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÄ¹Ìî¤¨¤Ó¤¹¹Ö±ì²ÐÂç²ñ¡×¡¡À¡¤ó¤ÀÌë¶õºÌ¤ëÌó1ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð¡ÚÄ¹Ìî¡Û
º£Ç¯¤â¸©²Î¡Ö¿®Ç»¤Î¹ñ¡×¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹Ìî»Ô¤ÎÄ¹Ìî¤¨¤Ó¤¹¹Ö±ì²ÐÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ç119²óÌÜ¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤Ç20¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó1ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
¤³¤Á¤é¤Ï²»³Ú¤È²Ö²Ð¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥ó¡×¡£
²Ö²Ð¤¬¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÀ©¸æ¤ÇÅÀ²Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤¿ºÙ¤«¤Ê±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
±ì²ÐÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£32¡Ê1899¡ËÇ¯¡£»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÀ¾µÜ¿À¼Ò¤Ç¾¦ÇäÈËÀ¹¤Ê¤É¤ò´ê¤¦¤¨¤Ó¤¹¹Ö¤Ë¹ç¤ï¤»·Êµ¤¤Å¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢³¹¤ÎÍ»Ö¤¬»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï10Ëü¿Í¡£¼«Âð¤äÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¸«¤ë¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È40Ëü¿Í¤¬³Ú¤·¤à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³²í¼£¡ÖÆ»É¸2022¡×
Ä¹Ìî»ÔÆâ¤«¤é
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥ó¤È¤«¡×
Ä¹Ìî»ÔÆâ¤«¤é¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Î¿®Ç»¤Î¹ñ¤Î²Ö²Ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ôÉì¤«¤é
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤°¤é¤¤´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
´ôÉì¤«¤é
¡ÖÆü¡¹¤Î¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤È¤«Á´ÉôËº¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Á°¤Ë¤Ï500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥çー¤Ï3Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤ÏÁ±¸÷»û¤Î¾å¤ËÎ¶¤¬Èô¤Ö¤Ê¤ÉÄ¹Ìî¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬Ìë¶õ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£