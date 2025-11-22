ÄêÇ¯¸å10Ç¯¤¿¤Ä¤Î¤ËŽ¢¼¡¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤¢¤¤¤ÄŽ£¤Î²ñÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄÄË¤¹¤®¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆïÌÚ¿·¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÄêÇ¯¸å¤â¡Ö²ñ¼Ò°÷´¶³Ð¡×¤òÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¡¹
¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤Î³Ú¤·¤ß¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡£
²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇµþÅÔ¤òË¬¤ì¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë2¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤â¤Ë70ÂåÁ°È¾¤À¤í¤¦¤«¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î2¿Í¤¬¡¢¤º¤Ã¤È²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾å»Ê¤ÎA¤Ï¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯½ñ¤¯¤¬µÍ¤á¤¬´Å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉôÄ¹¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖB¤ÏÎ©¤Á²ó¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤¬¡¢Âç¶É´Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¼¡¤Î¼ÒÄ¹¤ÏC¤é¤·¤¤¤¾¡×¡Ä¡Ä¡£
¸½Ìò»þÂå¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ïíä°×(¤Ø¤¤¨¤)¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¼¡¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤È¤âÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ì¸«²ñÏÃ¤Ï嚙¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¸ß¤¤¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬±ä¡¹¤È2»þ´Ö¶á¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤é¤¬Å¹¤ò½Ð¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¡Ö²È¤Ç²ÈÂ²¤È¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼¡¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¯²ñ¼Ò°÷¤¬¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤êÇº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â·òÁ´¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë
¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î¼«Ê¬¡×¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Î¼èºà¤ÇÆÀ¤¿Â¿¤¯¤Î»öÎã¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¤ª¤à¤Í3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°Ê²¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤Ï¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¡×¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¼´¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤½¤Î¡¡Û²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÈ´¤½Ð¤¹
¤É¤ó¤Ê²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÈ´¤½Ð¤¹¤Î¤«¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤«¤é¸«½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£
30¡Á40Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿»Å»ö¤ÇÆÀ¤¿µ»½Ñ¤ä¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ë¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡£ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À²Ê³Øµ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Ò³°¤ä¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¹â¤¤±Ä¶È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÊÝ¸±¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤Ç¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»öÌ³µ¡¤òÈÎÇä¤¹¤ë¼è°úÀè¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¼ã¼ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢±Ä¶È¤Î¸½¾ì¤ò¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤â±Ä¶È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ò¡¹¤È¤·¤Æ¤½¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÎã¤ÏÂ¿¤¤¡£¸½Ìò¤Î»þ¤Ï¡¢¤É¤ÎÉô½ð¤ÇÆ¯¤¯¤«¤Ï²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤ë¡£¤·¤«¤·ÄêÇ¯¸å°Ê¹ß¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤É¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÌòÎ©¤Ä¤«¡×¤òÓÌ(¤«)¤®¼è¤ë¥»¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¤ä¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÆ¤Ó¤ä¤ë¤³¤È¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾¿È¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¾®³Ø¹»¤ÎÊü²Ý¸å¤Î¹©ºî¶µ¼¼¤Ç¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢ÊØÍø²°¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤Î°Ø»Ò¤ä¸¤¾®²°¤òÀ½ºî¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£
¼Â²È¤¬ÇÀ²È¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¤¬¡¢¡Ö¼ý³Ï¤Î´î¤Ó¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄêÇ¯Ä¾Á°¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë°Ü½»¤·¤ÆËÒ¾ì·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¤¿»É·ã¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÅÓÃæ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤¿¤³¤È¤òºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£Âç³Ø¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò²ò»¶¤·¤¿¿Í¤¬²þ¤á¤Æ²»³Ú¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡£½¢¿¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¾®Àâ¤Î¼¹É®¤òÃÇÇ°¤·¤¿¿Í¤¬¤â¤¦°ìÅÙÊª½ñ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ºÃÀÞ¤äÉÔ¶ø¤ÊÂÎ¸³¤ò³è¤«¤¹
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤äÉÔ¶ø¤ÊÂÎ¸³¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤À¡£
ÉÂµ¤¡¢¼«Á³ºÒ³²¡¢¥ê¥¹¥È¥é¡¢²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¶ø¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç°ìÄê¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅ¾¿È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ê1995Ç¯¡Ë¤òµ¡¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢ÈïºÒÃÏ°è¤Î³èÆ°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò°÷¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Ï¡¢°ì¸«¤·¤¿¤È¤³¤í¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤Ï¡¢±ó¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤½¤Î¢¡Û»Õ¾¢¡¦¥á¥ó¥¿¡¼¤òºî¤ë
¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»Õ¾¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Î»Õ¾¢¤Ï¡¢Íî¸ì²È¤Î»Õ¾¢¤È¤«Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤È¤«¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÃê¾ÝÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ñÂÎÁü¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿ÍÊª¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¤½¤Î¿Í¤Ë´ÊÃ±¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¿Í¤ò»Õ¾¢¤ÈÄê¤á¡¢¹ÔÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£»ä¤Ï¤³¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö¾¡¼êÄï»Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Î»Õ¾¢¤òÃµ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÂçÀÚ¤À¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤àÍ¸ú¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¢£µá¤á¤è¡¢¤µ¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¤¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ó
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤¬³éË¾´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë»Õ¾¢¤ä¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
Ä¾ÀÜ¤Î¾å»Ê¤ä°ì½ï¤Ë´ù¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤¬¡¢»Õ¾¢¤ä¥á¥ó¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò³°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ä²ñ¼Ò¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤¤¤ë¼è°úÀè¡¢¸µ¾å»Ê¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»Õ¾¢¤ä¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¥¹¥à¡¼¥¹¤ËÊâ¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤òÃ¯¤«¤Ë½Å¤Í¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃËÀ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÍý¶þ¤Ç¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Û¤É¤ÏÆ´(¤¢¤³¤¬)¤ì¤Î¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤½¤Î£¡Û¼«¤é¤ÎÂ¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°¤¯
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸µ²ñ¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«¤é¤Ï¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ä¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ÖºÆ½¢¿¦¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¤«¡Öµ¯¶È¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤«¤é·è¤á¤Ä¤±¤Æ²¿¤â¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ÛÍÑ±äÄ¹¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È¤Ï»Ü¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¡×¤ÈÊó½·¤ä»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ºÆ½¢¿¦¤äµ¯¶È¤Ï¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¸ÛÍÑ±äÄ¹¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Ï¡¢Ä¹¤¯¡Ö´ó¤é¤ÐÂç¼ù¤Î±¢¡×¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤½¤¦»×¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤ë¡£
¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½¢¿¦¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡¢µ¯¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é·ÐÈñ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£Îä¤ä¤«¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é½é¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¤¿¤È¤¨½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¯¶È¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨»°ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢3ÆüÊ¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë
70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¡£
¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂçÀÚ¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤Ê¤¤Íý¶þ¤ä¸À¤¤Ìõ¤ò¾å¼ê¤Ë½Ò¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¤ä¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤ò¸«¤Ä¤±»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼«Ê¬¤ÇÍ¾Íµ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¼Â´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÆïÌÚ ¿·¡Ê¤¯¤¹¤Î¤¡¦¤¢¤é¤¿¡Ë
ºî²È
1954Ç¯¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1979Ç¯µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¿Í»ö¡¦Ï«Ì³´Ø·¸¤òÃæ¿´¤Ë·Ð±Ä´ë²è¡¢»Ù¼ÒÄ¹Åù¤ò·Ð¸³¡£47ºÐ¤Î»þ¤Ë¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢50ºÐ¤«¤é¶ÐÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤¯°ÕÌ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¡¦¹Ö±é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£2015Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¡£2018Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¿À¸Í¾¾°þ½÷»Ò³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¡Ù¡ØÄêÇ¯½àÈ÷¡Ù¡ØÅ¾¿ÈÎÏ¡Ù¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¤Îµï¾ì½ê¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È ÆïÌÚ ¿·¡Ë