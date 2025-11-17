エミリン「これ買い足し」千円以下の高コスパ！唇の乾燥対策に“最強”のリピ買いアイテム
エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【20万円超え】世界最大の無印良品で買い放題してみたらあまりにも楽しすぎて大盤振る舞いしちゃった』の動画を投稿。無印良品でお買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムを手に取る場面も！
■リップケア
動画内に登場したのはこちら！
無印良品/リップエッセンス ハニー 税込890円（公式サイトより）
こっくりとした塗り心地で、乾燥を防いで唇に潤いやツヤを与えてくれるリップ美容液！
店内を見ていた大松さんは「リップがめっちゃ良かったの」と思い出したようにコメントし、こちらを発見。
そして「これめっちゃ良かった」「結構乾燥唇ちゃんなんで」「ベッタベタになるんですけど、良い意味で」と乾燥しがちな大松さんの唇の保湿に合っていると言い、濃厚な付け心地が特徴的だと説明。
続けて「寝る前とかに塗ると最強」「ドゥルンドゥルンです、これ買い足しときます」と就寝前の乾燥対策にもお勧めしていました！
■動画もチェック
動画内ではその他にも様々なお買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。