実はちょっと不倫してます…男性が「他の女性と遊んでいる時にする行動」
「男の浮気はすぐにバレる」と言われるくらい、男性は嘘を付くのが下手です。
些細な行動にも、浮気の証拠があるかもしれません。
そこで今回は、男性が「他の女性と遊んでいる時にする行動」を紹介します。
旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。
｜スマホを急に隠す
急にあなたが話しかけたり、現れたりした瞬間、スマホを隠す仕草が見えたら、やましいことがあると思って間違いないでしょう。
スマホの中に、あなたに見られてはまずいものが入っているのです。
一度泳がせて、確固たる証拠が見つかれば、一気に畳みかけましょう！
｜機嫌が良さそうな仕草を見せる
旦那さんのご機嫌な様子を見て、「何かおかしい」と思ったことはありませんか。
あなたのその勘は、あながち間違っていないかもしれません。
鼻歌を歌ったり、踊ったりしていたら、他の女性との間で良いことがあったのでしょう。
「最近ご機嫌だね。何かあったの？」と探りを入れてみてもいいかも。
ドキッとして、表情が青ざめていくかもしれませんよ。
｜ダイエットを始める
急に、見た目を気にし始めたら、女の影を疑ってもいいかもしれません。
恋をするとダイエットをしたり、お洒落に気を遣ったりするのは、男性も同じです。
旦那さんは、あなた以外の女性に恋している可能性が高いでしょう。
普段の行動をチェックして、くぎを刺しておいた方がいいかもしれません。
｜LINEのスタンプや絵文字が増えた
今まで、LINEのスタンプや絵文字を使わないタイプの人が、急に使い始めたら、他の異性が影響している可能性は高いです。
怪しいと思ったら、「最近スタンプ多くなったよね？」と聞いてみるといいかもしれません。
スマホを隠すようであれば、クロ確定です！
いかがでしたか？
１つでも当てはまるようだったら、要注意です。
旦那さんを見張っておく必要があるでしょう。
