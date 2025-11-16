実はちょっと不倫してます…男性が「他の女性と遊んでいる時にする行動」

「男の浮気はすぐにバレる」と言われるくらい、男性は嘘を付くのが下手です。
些細な行動にも、浮気の証拠があるかもしれません。

そこで今回は、男性が「他の女性と遊んでいる時にする行動」を紹介します。
旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。

｜スマホを急に隠す


急にあなたが話しかけたり、現れたりした瞬間、スマホを隠す仕草が見えたら、やましいことがあると思って間違いないでしょう。
スマホの中に、あなたに見られてはまずいものが入っているのです。

このような時、すぐに問い詰めてはいけません。
一度泳がせて、確固たる証拠が見つかれば、一気に畳みかけましょう！

｜機嫌が良さそうな仕草を見せる


旦那さんのご機嫌な様子を見て、「何かおかしい」と思ったことはありませんか。
あなたのその勘は、あながち間違っていないかもしれません。

鼻歌を歌ったり、踊ったりしていたら、他の女性との間で良いことがあったのでしょう。
「最近ご機嫌だね。何かあったの？」と探りを入れてみてもいいかも。

ドキッとして、表情が青ざめていくかもしれませんよ。

｜ダイエットを始める


急に、見た目を気にし始めたら、女の影を疑ってもいいかもしれません。
恋をするとダイエットをしたり、お洒落に気を遣ったりするのは、男性も同じです。

旦那さんは、あなた以外の女性に恋している可能性が高いでしょう。
普段の行動をチェックして、くぎを刺しておいた方がいいかもしれません。

｜LINEのスタンプや絵文字が増えた


今まで、LINEのスタンプや絵文字を使わないタイプの人が、急に使い始めたら、他の異性が影響している可能性は高いです。
怪しいと思ったら、「最近スタンプ多くなったよね？」と聞いてみるといいかもしれません。

スマホを隠すようであれば、クロ確定です！

いかがでしたか？
１つでも当てはまるようだったら、要注意です。

旦那さんを見張っておく必要があるでしょう。

