動きやすさも、合わせやすさも。足元に寄り添う一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
軽量・耐久・美配色。すべてを備えたオールコートモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、軽量性とサポート性を兼ね備えた、女性用オールコート対応モデル。 好評を得ているライトウェイト設計はそのままに、さまざまなコーディネートに合わせやすいシーズナルカラーで彩りを加えた。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
指先まわりを内外からしっかりと保護するトゥガードや補強材を備え、サドル部には横ブレを抑えるビッグNロゴを配置。通気性と屈曲性を高めるブレサブルメッシュにより、快適なプレーをサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
ハードユースにも対応する耐久性と、足囲に合わせて選べるDと2Eの2サイズ展開で、幅広いプレーヤーにフィットする。
→【アイテム詳細を見る】
機能性とスタイルを両立した、コートでも街でも映える一足。
軽量・耐久・美配色。すべてを備えたオールコートモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、軽量性とサポート性を兼ね備えた、女性用オールコート対応モデル。 好評を得ているライトウェイト設計はそのままに、さまざまなコーディネートに合わせやすいシーズナルカラーで彩りを加えた。
→【アイテム詳細を見る】
指先まわりを内外からしっかりと保護するトゥガードや補強材を備え、サドル部には横ブレを抑えるビッグNロゴを配置。通気性と屈曲性を高めるブレサブルメッシュにより、快適なプレーをサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
ハードユースにも対応する耐久性と、足囲に合わせて選べるDと2Eの2サイズ展開で、幅広いプレーヤーにフィットする。
→【アイテム詳細を見る】
機能性とスタイルを両立した、コートでも街でも映える一足。