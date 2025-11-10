ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

PCもギアも、すっきり収納。アウトドア対応のスマート設計【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場!

ザノースフェイスのバッグは、定番人気商品のクラシカルなデザインを継承しながら、素材強度と機能性を高めた多機能モデル。

背骨のラインに沿ってクリアランスを保つスパインチャンネル構造と、エアメッシュ×PEシートの立体構造により、高い通気性と快適な背負い心地を実現している。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術が活かされている。

メインコンパートメントは大きく開閉できるパネルローディングタイプで、17インチまで対応するネオプレーン素材のPCスリーブとハイドレーション用スリーブポケットを装備。内部にはキークリップ付きメッシュポケットとオーガナイザーポケットを備え、フロントには縦型ファスナーポケットを配置。チェストストラップは可動式で、ショルダーハーネスにはDリングも付属する。

メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境への配慮も忘れない。33リットルの中型サイズで、アウトドアにも日常にも幅広く対応するデイパック。