靴紐って地味にめんどくさい……。朝の忙しい時間や宅配便の応対、子どもを抱っこしている時などなど。

そんなプチストレスを解消するハンズフリー系スニーカーも増えてきましたが、machi-yaに登場した「LAQUN HEAT＋」もそのひとつ。強化されヒール構造により、カカトを踏んで立ったまま秒で履ける機能的なスニーカーです。さらにあったかインソールも付属するので、冬のお出かけも快適になりそう。

おトクな先行セールも実施されていたので、これからの季節にぴったりのシューズをさっそく詳細をチェックしてみましょう。

【第4弾】毎日を楽に。1秒で履けるスニーカーLAQUN新色＆冬の暖かインソール！ 14,080円 【超超早割 20％OFF】 詳細をチェック

カカト潰れ、気にしなくてOK！

本製品はカカトを踏んで立ったまま秒で履けるのだ最大の特長。

ヒール部分はメーカー実験では4万回の踏み潰しにも耐えられたとのことで、毎日2回脱ぎ履きしても数十年は大丈夫な計算。これなら破損や変形への心配は不要ですね。

さらにシューレースはゴム紐タイプのため、スマートな見た目を維持しつつハンズフリー着脱をより手軽にしてくれています。

小さいこどもがいる場合などには靴の脱着ですら時間ロスやストレスにつながるので、こういった仕様は助かるポイントでしょう。

冬の寒さは蓄熱インソールで徹底対策

新作ではインソールが蓄熱タイプになっているのも特長。冷たい地面からの底冷えを防いで快適なお出かけをサポートしてくれるそうですよ。

なお通常インソールも付属するのでご安心を。

快適さには自身アリ

厚み約3.5cmの柔軟ソールはクッション性も十分。

疲れにくさを重視して軽量設計なのもポイント。片足リンゴ1個分程度なので、長時間の移動でも助かりそうです。

もちろんグリップ性能にも自信アリ。、無数の小さな溝で凍結や濡れた路面でも滑りにくいそうなので、寒冷地でも大丈夫そうですよ。

カラーも豊富

カラーは冬の新色を含む全7色から選択可能。サイズも23.0〜28.0cmまで0.5cm刻みの展開のため、老若男女問わず選べるのもいいですね。

先行セールでは一般販売予定価格から20％OFFの14,080円（税・送料込み）となっていたので、気になった人はぜひおトクな期間中にチェックしてみてください。

