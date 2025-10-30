無難ボブ → こなれボブへ！【40・50代】若見え狙える♡「ふんわりウルフ」

丸みのあるボブに、ほんのりウルフのエッセンスをプラスした「ふんわりウルフ」。重くなりがちな大人の髪を軽やかに見せ、柔らかい動きと自然な立体感を与えてくれます。今回は、渋谷「W-TOKYO」代表@motoshi_wtokyo_wolfさんのInstagram投稿から、40・50代にぴったりなふんわりウルフをご紹介します。

抜け感グレージュのナチュラルウルフ

グレージュカラーをベースにしたボブウルフ。レイヤーを控えめに入れ、ベースとサイドは外ハネ、トップはナチュラルに内へ入れたデザインです。根元を毛束でふんわりと立ち上げることで柔らかい動きが生まれ、抜け感のある仕上がりに。軽やかさと上品さを両立した、大人世代に映えるスタイルです。

ソフトなくびれのネオウルフ

ややくびれを効かせた、ソフトな印象のネオウルフ。トップをふわっと立ち上げ、ベースは首に沿うようにタイトにまとめることでひし形シルエットをつくり出しています。外ハネの毛先が自然な動きをプラスし、やりすぎ感のない上品な雰囲気に。作りこまれた美しいバランスが魅力です。

丸みシルエットのボブウルフ

ボブウルフをベースに、トップは少し長めに設定してふんわりと内巻きに。ベースをタイトに外ハネさせることで、ボブ特有の柔らかさとウルフの軽やかさを両立しています。暖色ブラウンのカラーが全体を明るく見せ、女性らしい印象に。丸みのあるフォルムで大人可愛いムードを引き出します。

ベージュカラーのラフなウルフボブ

明るめのベージュトーンが軽やかな印象を与えるボブウルフ。ラフな質感で仕上げ、顔まわりはやや長めに残して動きをプラス。自然な陰影が生まれ、小顔効果も期待できそうです。柔らかい抜け感がありつつ、上品さも感じさせるスタイルに仕上がっています。

