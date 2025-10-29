¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡¡ÄËº¨¼ºÅÀ¤â¼ê±þ¤¨¡Ä²ù¤ä¤ó¤À¡ÈÍ£°ì¤Î¥ß¥¹¡É
0/3²ó¤ÇÂÇ¼Ô3¿Í¤ËÈï°ÂÂÇ2
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 6¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè4Àï¤Ë2-6¼ºÅÀ¤Ç´°ÇÔ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¹ßÈÄ¸å¡¢3ÈÖ¼ê¤ÇÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ï¡ÖºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¤Ë¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Ç7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Ë¤Ïº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¥Ð¥ó¥À¤¬¥Ò¥á¥Í¥¹¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1»à¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÅÀº¹¤Ï5ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¼«ÀÕÅÀ¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÄË¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î2Æü´ÖºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¡£ºòÆü¤Ï¥Ö¥é¥Ç¥£¡¼¡Ê¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é6¡¢7¥¤¥ó¥Á³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â³°³Ñ¤ËÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ëµå¤ÎÂ®µå¤òµÕÊý¸þ¤Ë¾å¼ê¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤È¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿2µåÌÜ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤¸¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÌî¼ê¤Î´Ö¤ò¡ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î6»þ´Ö39Ê¬¤Î»àÆ®¤«¤é¼«¿È¤âÏ¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¤À¤·¡¢µÙÍÜ¤ò¤È¤ë»þ´Ö¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÆü18¥¤¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÅÐÈÄ¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÎÏÅê¤·¤¿ÂçÃ«¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤â9·î¤À¤±¤Ç5ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÄ¾¶á3»î¹ç¤Ç·×1²ó¤òÅê¤²¤Æ6°ÂÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡£Í¥¾¡·èÄê¤ÏºÇÂ®¤Ç¤âÅ¨ÃÏ¤Ë°Ü¤ëÂè6Àï°Ê¹ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë