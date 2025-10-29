ワールドシリーズ初登板は7回途中6奪三振6安打4失点、バットでは無安打

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手」で投打同時出場。7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点でポストシーズン（PS）初黒星を喫した。バットでは3打数無安打1四球。チームは敗れ対戦成績は2勝2敗に。試合後、会見に対応した。

手痛い一発は1点先取した3回1死一塁だった。ゲレーロJr.に甘く入ったスイーパーを痛打され、左中間へ逆転2ランを運ばれた。4回は3者連続で空振り三振。5回2死一塁からゲレーロJr.を最速99マイル（約159.3キロ）で中飛に打ち取った。6回も3人で片付けた。

試合後、「スポットがよくなかったなと。明らかな失投だったので、悔やまれる1球だったかなと。結果論からするとその通りかなと」とゲレーロJr.への被弾を悔やんだ。

その後は粘っていたが7回に力尽きた。バーショ、クレメントの長短打で無死二、三塁のピンチを招いたところで降板。本拠地ファンは拍手喝采だった。救援した左腕バンダが走者を返し、失点は4となった。「最低でも6回、7回まで投げ切れれば1番良かったですけれど、それができなかったのが悔やまれるところ」と悔しさを滲ませた。

27日（同28日）の第3戦では6時間39分に及ぶ延長18回を戦った。同日は足が痙攣する場面もあった。「脱水症状気味ではあったので、睡眠時間も取れない、短い中で少しつるんじゃないかなという不安はあったんですけど、最後までそういうことはなかったのでよかったのかなと思います」とコメント。「なかなかあれだけ長い試合を戦った後に先発することはあることではないですけど、その中でいい状態で投げられたのも昨日サポートしていただいたおかげかなと思います」と振り返った。（Full-Count編集部）