【ねぎ袋4】 10月18日～ 順次発売 価格：1回300円

ねぎ袋4

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ねぎ袋4」を10月18日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、ねぎをカバーして守ってくれる買い物袋。束用や1本用などさまざまなタイプが用意されている。

「束用ねぎ袋（バッグタイプ）」「束用ねぎ袋（ショルダータイプ）」「1本用ねぎ袋（バッグタイプ）」「小ねぎ袋（ショルダータイプ）」「ねぎの青い部分カバー（巾着袋タイプ）」「ねぎの青い部分カバー（カバータイプ）」の全6種がラインナップされている。

「ねぎ袋4」ラインナップ

束用ねぎ袋（バッグタイプ） 束用ねぎ袋（ショルダータイプ） 1本用ねぎ袋（バッグタイプ） 小ねぎ袋（ショルダータイプ） ねぎの青い部分カバー（巾着袋タイプ） ねぎの青い部分カバー（カバータイプ） 【ラインナップ】

束用ねぎ袋（バッグタイプ）

束用ねぎ袋（ショルダータイプ）

1本用ねぎ袋（バッグタイプ）

小ねぎ袋（ショルダータイプ）

ねぎの青い部分カバー（巾着袋タイプ）

ねぎの青い部分カバー（カバータイプ）

(C)tarlin international.,co.ltd