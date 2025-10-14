ねぎを買うときに便利！ カプセルトイ「ねぎ袋4」10月18日発売ねぎの“青い部分”カバーも
【ねぎ袋4】 10月18日～ 順次発売 価格：1回300円
ねぎ袋4
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ねぎ袋4」を10月18日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、ねぎをカバーして守ってくれる買い物袋。束用や1本用などさまざまなタイプが用意されている。
「束用ねぎ袋（バッグタイプ）」「束用ねぎ袋（ショルダータイプ）」「1本用ねぎ袋（バッグタイプ）」「小ねぎ袋（ショルダータイプ）」「ねぎの青い部分カバー（巾着袋タイプ）」「ねぎの青い部分カバー（カバータイプ）」の全6種がラインナップされている。
「ねぎ袋4」ラインナップ束用ねぎ袋（バッグタイプ） 束用ねぎ袋（ショルダータイプ） 1本用ねぎ袋（バッグタイプ） 小ねぎ袋（ショルダータイプ） ねぎの青い部分カバー（巾着袋タイプ） ねぎの青い部分カバー（カバータイプ） 【ラインナップ】
(C)tarlin international.,co.ltd