フェイクレザーに、限定ロゴ。毎日持ちたい、特別なキーケース【ベーシックスタンダード】のドラえもんキーケースがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
車にも通勤にも。透明ウィンドウで、スマートに使える【ベーシックスタンダード】のドラえもんキーケースがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ベーシックスタンダードのドラえもんキーケースは、車用としてはもちろん、通勤・通学・家用にも使える多用途設計。透明ウィンドウ付きで、ケースに入れたままスマートキーの操作が可能。中にはキーリングも付属しており、通常のキーケースとしても活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
本体サイズはW57×D22×H125ミリメートルと、手に収まりやすいコンパクト設計。フェイクレザーには可愛いプリントと丁寧なステッチが施され、高級感と遊び心を両立。ポケット付きでちょっとした収納にも便利。
アマゾンブランド登録のベーシックスタンダードモデルで、安心のマーケットプレイス保証付き。ロゴ入りの限定モデルとして、ギフトにもおすすめの一品。
毎日使うものだからこそ、機能もデザインも妥協しない。 持つたびに気分が上がる、スマートなキーケース。
