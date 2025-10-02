『ワイルド・スピード』シリーズ第11作となる最終章が、いよいよ撮影を開始したようだ。ドミニク・トレット役での主演と製作を兼任するヴィン・ディーゼルがInstagramにて報告した。

ディーゼルはかねてより製作準備の様子をInstagramにて報告していた。この度は「『ワイスピ』の未来について、俺のライド・オア・ダイと素晴らしい日の撮影を終えたところだ」と報告。レティ役ミシェル・ロドリゲスとのツーショット写真を投稿した。

この投稿でディーゼルは、シリーズ黎明期から併走してくれたロドリゲスを讃え、「待ってくれているみんなのために。ファミリーが全てだと信じてくれるすべてのファンのために。俺たちが作っている次回作は、みんなのワイスピ愛を讃え、みんなをこれまでにない場所へ連れて行く」と宣言。「誰が小切手を切ろうとも、ファミリーは君に応える……楽しみにしていてくれ」。

この最終作では、故ポール・ウォーカーが演じたブライアン・オコナーも。劇中では引退したことになっているブライアンが、ファミリーと感動の再対面を果たすものになると見られる。

一方、まだわからないことも多い。キャスト情報は前葉がわかっておらず、前作『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』で悪役ダンテ・レイエス役を演じたジェイソン・モモアはつい先日「脚本をもらっていない」ため再演までは時間がかかると。

監督は『ファイヤーブースト』のルイ・レテリエ。米公開予定は2027年4月。