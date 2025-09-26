秋はキャンプのベストシーズン！紅葉、海、川…自然を満喫できる全国のキャンプ場ランキングTOP10
暑さが落ち着き、さわやかな風が心地よい秋は、キャンプにぴったりの季節！紅葉や星空など、自然の魅力もたっぷり楽しめるこの時期は、虫も少なく、快適なキャンプを満喫できる。全国には、設備が整っており初心者でも安心なキャンプ場や、絶景が広がるキャンプ場などが数多くある。そこで今回は、ウォーカープラスのアクセス数などをもとにした、全国の人気キャンプ場TOP10をランキング形式で紹介。家族や仲間との休日プランに、ぜひ参考にしてほしい！
【写真】「高ソメキャンプ場」では、美しい「乗鞍岳」の眺望も楽しめる
■【1位】「グリーンパーク山東」(滋賀県)
■アウトドアライフを満喫できる設備が充実
「伊吹山」を望めるキャンプ場。水道、電源が完備されたオート専用と、デイキャンプにも利用できるフリーサイト専用施設が完備されているほか、旅館やコテージなど、宿泊施設も充実している。グランピング施設「グランエレメント」も併設。また、米原や関ヶ原、長浜といった各ICから車で約15分と、アクセスも便利だ。
■【2位】「なごみ村キャンプ場」(奈良県)
■川遊びと星空に癒やされる家族向けキャンプ
奈良県天川村の清流沿いに広がる「なごみ村キャンプ場」は、自然の中で家族そろってリラックスできるアットホームなキャンプスポット。敷地内にはオートサイト、バンガロー、コテージといった宿泊施設が整備され、それぞれのスタイルに合わせた滞在が楽しめる。場内では自然と触れ合えるアクティビティも充実しており、小さな子どもから大人まで一日中楽しめる。谷間に続く木道の散策も人気。また、日が暮れると、空には無数の星が広がり、都会では見られない満天の星が鑑賞できる。
■【3位】「長井海の手公園 ソレイユの丘・キャンプ場 The CLIFF CAMP&BBQ」(神奈川県)
■多彩な施設が充実している自然豊かなキャンプ場
アスレチックやVRスポーツなど、世代や天候を問わず楽しめるエンターテインメントパーク「長井海の手公園 ソレイユの丘」にある広大なキャンプ場。東京都心から車で約70分の距離にありながら、一年を通じてさまざまな表情を見せる「相模湾」「伊豆大島」「富士山」などの絶景と、園内に咲き誇る四季折々の花々など自然豊かな景色が見られる。2023年のリニューアルオープンを経て、グランピングコテージ、トレーラーキャビン、バンガローなど多様な宿泊スタイルが更に充実。車でそのまま乗り入れられるオートキャンプサイトも2倍に拡大するなど、さまざまなスタイルで楽しめる。
■【4位】「OKオートキャンプ場」(三重県)
■木津川沿いにひろがる広々空間、開放感たっぷりのキャンプ場
忍者の里・伊賀を流れる「木津川」の河畔にあるキャンプ場。場内は広々とした開放的な雰囲気で、サイトもゆったりと広く作られている。子どもも一緒に入れる広めのシャワー室があるほか、場内のトイレ棟3棟はすべて洋式トイレ(温水洗浄便座付き)なので、安心してキャンプができる。また、馬との触れ合いや釣り、クラフトなど自然の中での遊びも楽しめ、ファミリーやソロ、大切な人と自然を満喫しながらのんびりした時間を過ごせると好評だ。周辺には温泉も数カ所ある。
■【5位】「NASU SATOYAMA FIELD」(栃木県)
■栃木県大田原市に誕生した新しい自然体験施設
2024年7月に、栃木県大田原市にグランドオープン。松尾芭蕉「奥の細道」と縁の深い土地に位置する自然体験施設が「NASU SATOYAMA FIELD(那須里山フィールド)」だ。「那珂川」や八溝山系の里山など、自然豊かな地域に囲まれ、原生林の中での自然体験を提供する。キャンプ場は、AC電源付きで車両乗り入れが可能な12の区画サイトと、AC電源なしで車両乗り入れ不可のフリーサイト3張の2種類が用意されている。どちらのサイトにもシャワー、トイレ、炊事場が完備され、快適なキャンプ体験が可能だ。また、バーベキューデッキ付きのコテージが3棟あり、サウナ付きコテージも完備されている。
■【6位】「高ソメキャンプ場」(長野県)
■美しい白樺の森と北アルプスの眺望が感動的
釣池からの「乗鞍岳」の眺望が素晴らしい、白樺に囲まれたキャンプ場。北アルプスの山々に囲まれた場所にあり、標高が高いため、心地よい気候を楽しむことができる。澄んだ水の釣池ではフライフィッシングやルアーフィッシングもでき、放流されているニジマスやイワナを釣れる。また、天文台では定期的に天文観測会を開催している。車で約10分の位置にある温泉も魅力だ。
■【7位】「スノーピーク陸前高田キャンプフィールド」(岩手県)
■リアス海岸の絶景を楽しむ陸前高田のキャンプ場
岩手県陸前高田市のキャンプ場で、リアス海岸の高台に位置するため、海と山の絶景を楽しむことができる。区画サイトやフリーサイト、ドッグランサイト、キャビンサイト、「住箱-JYUBAKO-」など、さまざまなキャンプスタイルに対応。24時間利用可能なシャワールームや温水洗浄便座付きトイレ、炊事場、ゴミ捨て場など、設備も充実している。キャンプギアやアパレル製品を販売するスノーピークの直営店も併設されており、必要なものを購入できる。自然の中でリラックスしながら、充実したアクティビティと快適なキャンプ体験ができる場所だ。
■【8位】「長沼フートピア公園」(宮城県)
■公園に併設しているファミリー向けキャンプ場
宮城県最大の自然湖沼「長沼」の南側、なだらかな丘の上にある「長沼フートピア公園」。本場オランダから取り寄せられた高さ21メートル強の風車がシンボルとなっている同園は、キャンプ場をはじめ、111メートルの長大なローラーすべり台、アスレチック広場などを有している。キャンプサイトはオートキャンプ場(10区画)、約200人収容可能な一般キャンプ場、芝生広場キャンプ場の3エリアからニーズに合わせて選べる。綺麗な空気と、緑豊かで広々とした開放感たっぷりのロケーションでキャンプを楽しもう。
■【9位】「RECAMP 館山」(千葉県)
■南国ムードたっぷりのキャンプ場
東京ドームおよそ2個分の広大な敷地を持ち、海沿いに位置するファミリー向けキャンプ場「RECAMP 館山(リキャンプ館山)」。丁寧に管理された芝生やヤシの木などの植栽、水鳥の棲む池があり、南国ムードが漂う。最寄りの富浦ICを降りると、すぐに道の駅などがあり、魚介をはじめとする食材を調達することが可能だ。また、場内は炊事場を含めてすべて温水に対応している。管理棟を除き、場内のトイレはすべて洋式の温水洗浄便座付きタイプで、シャワーの利用は無料だ。コイン式の洗濯機や乾燥機のほか、サニタリー棟には、電子レンジやポットなどもあり、キャンプを気軽に楽しむことができる。
■【10位】「桂湖オートキャンプ場」(富山県)
■湖畔に広がる楽しいキャンプ場
「白山国立公園」内の「桂湖」の湖畔にあり、釣りやカヤックを楽しむことが可能。オートサイト21区画はすべてAC電源付きで、ほかにもコテージや炊事棟などの施設を備えている。バーベキューセットのレンタルもあり、気軽にバーベキューを楽しむこともできる。また、キャンプ場の先には、日本三百名山に選ばれた「大笠山」への登山コースの入口がある。
