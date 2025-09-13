¡ÖS.H.Figuarts ¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¡×¤¬´ë²èÃæ¡ª¡¡¿¿¹üÄ¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¤ÈÍí¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡Û
¡¡TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖTAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO¡×¤Ë¡¢´ë²èÃæ¤Î¡ÖS.H.Figuarts ¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¡×¤¬»²¹Í½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¡×¡£»²¹Í½ÐÉÊ¡£È¯ÇäÆü¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¡×¤ÏÊÌÇä¤ê
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾ë¸Í¿¿»Ê¤È·ÀÌó¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¥ß¥éー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¡×¡£ÅìÍÎ¤ÎÎ¶¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥éー¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ïー¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5,000ÅÙ¤Î²Ð±ê¤Ë¤è¤ë¹¶·â¡Ö¥É¥é¥°¥Ö¥ì¥¹¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹¶·â¼êÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶À¤ÎÃæ¤Î¥ß¥éー¥ïー¥ë¥É¤«¤é¸½¤ì¤ë¥ß¥éー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¤òÎ©ÂÎ²½
¡¡¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¤ÎÎ©ÂÎ²½¤Ï²áµî¤Ë¤âÎã¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç´ë²èÃæ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¥É¥é¥´¥ó¥é¥¤¥Àー¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¹Î¶µ³¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Í¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ï·àÃæ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¶õ¤òÈô¤Ö»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÒöÓ¬¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤È¥·¥ë¥Ðー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬Á¯¤ä¤«¤À
¡¡¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Á´¿È¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¼Â¤ËÈþ¤·¤¯¡¢Æ¹ÂÎ¤Î²£¤Ë¸«¤¨¤ëÌÏÍÍ¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¶µ³¤ÎÁõÈ÷¤È¤Ê¤ë³Æ½ê¤Î¥Ñー¥Ä¤âÀßÄêÄÌ¤ê¤Ç¡¢¼êÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¥É¥é¥°¥·ー¥ë¥É¡¢¿¬Èø¤ÎÀèÃ¼¤Î¥É¥é¥°¥»¥¤¥Ðー¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤â·àÃæÆ±ÍÍ¤Î²ÄÆ°¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥Àー¤âÆ±ÍÍ¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
Æ¬Éô¤Î¥É¥é¥°¥¸¥ã¥¦¤Ï¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤ÇÎ¶µ³¤Î¥É¥é¥°¥¯¥íー¤È¤Ê¤ë
¼êÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤Ï¥É¥é¥°¥·ー¥ë¥É¤ÈÆ±¤¸°Õ¾¢¤¬
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥éー¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Î¶µ³°Ê³°¤Î¥é¥¤¥ÀーÃ£¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç