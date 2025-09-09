ELECOM GAMING¡¢À¤³¦½é¡ÖUltra-Wideband¡×ÀÜÂ³ºÎÍÑ¤Î·ÚÎÌ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖVM800¡×
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï9·î9Æü¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖUltra-Wideband¡×ÀÜÂ³¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖVM800¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î²¼½Ü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÆüÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ï19,980±ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Ìó²Á³Ê¤Ï16,980±ß¡£Í½Ìó²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ELECOM GAMING¡¢À¤³¦½é¡ÖUltra-Wideband¡×ºÎÍÑ¤Î·ÚÎÌ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖVM800¡×
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖELECOM GAMING V custom¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¿·À½ÉÊ¡£ËÜÂÎ¤Ï59g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼´Ö¤ÎÀÜÂ³¤ËUltra-Wideband¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¹ÂÓ°è¤Î¤¦¤Á7.25GHz¡Á9.30GHz¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£2.4GHzÂÓ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç´³¾ÄÅù¤¬¤¤ï¤á¤Æµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³À¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ultra-Wideband 7.25GHz¡Á9.30GHzÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥à¥»¥ó¥Þ¥¦¥¹¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê´³¾Ä¤Ë¶¯¤¤
²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤È¤ÎÁ÷¼õ¿®Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ8,000Hz¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¡£±þÅú»þ´Ö 500¦Ìs °Ê²¼¤ÎÄ¶¹âÂ®²½¤òÃ£À®¤·¡¢¡£¶È³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
8,000Hz¤Î¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥ÈÁ´°è¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ò¹Ô¤¦True 8,000HzÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ
¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏPixArt PAW3950¤Ç¡¢ºÇÂçDPI30000¡¢IPS750¡¢²ÃÂ®ÅÙ50G¤ËÂÐ±þ¡£3ÃÊ³¬¤Î¥ê¥Õ¥È¥ª¥Õ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡ÊLOD¡ËÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ý¤ÁÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¦¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¤Î XY ¼´³ÑÅÙ¤âÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£
¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏPixArt PAW3950
LOD¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ÑÅÙÄ´Àá¤â¹Ô¤¨¤ë
ELECOM GAMING¡¢À¤³¦½é¡ÖUltra-Wideband¡×ºÎÍÑ¤Î·ÚÎÌ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖVM800¡×
Ultra-Wideband 7.25GHz¡Á9.30GHzÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥à¥»¥ó¥Þ¥¦¥¹¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê´³¾Ä¤Ë¶¯¤¤
²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤È¤ÎÁ÷¼õ¿®Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ8,000Hz¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¡£±þÅú»þ´Ö 500¦Ìs °Ê²¼¤ÎÄ¶¹âÂ®²½¤òÃ£À®¤·¡¢¡£¶È³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
8,000Hz¤Î¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥ÈÁ´°è¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ò¹Ô¤¦True 8,000HzÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ
¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏPixArt PAW3950¤Ç¡¢ºÇÂçDPI30000¡¢IPS750¡¢²ÃÂ®ÅÙ50G¤ËÂÐ±þ¡£3ÃÊ³¬¤Î¥ê¥Õ¥È¥ª¥Õ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡ÊLOD¡ËÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ý¤ÁÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¦¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¤Î XY ¼´³ÑÅÙ¤âÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£
¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏPixArt PAW3950
LOD¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ÑÅÙÄ´Àá¤â¹Ô¤¨¤ë